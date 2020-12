Donald Trump hevder Kina kan stå bak hackerangrep

– Cyberangrepet er mye større i fake news-mediene enn i virkeligheten. Jeg har blitt brifet fullt ut og alt er under god kontroll, skriver presidenten i en Twitter-melding der han også hevder at stemmetellingsmaskinene kan ha blitt hacket under valget i november, som han tapte.

Nyhetsbyrået AP meldte lørdag at så mange som 18.000 organisasjoner kan ha blitt rammet av hackingen og at angriperne kan ha lest interne eposter i amerikanske departementer i månedsvis.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har uttalt at Russland «ganske klart» sto bak hackingen, som regnes som det mest omfattende som noen gang har rammet amerikanske myndigheter.

