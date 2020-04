Donald Trump har hatt flere pressesekretærer i sin tid i Det hvite hus. Nå har han ansatt sin fjerde.

31 år gamle McEnany kunngjorde selv utnevnelsen, en uke etter at Trumps forrige talsperson Stephanie Grisham gikk av, skriver NTB.

– Jeg ser fram til å knytte det amerikanske folk til Donald Trumps agenda og dele denne administrasjonens historiske suksess med dere, tvitrer hun.

It is an incredible honor to be joining President @realDonaldTrump's administration as Press Secretary. I am very much looking forward to working under the leadership of @MarkMeadows and alongside @_WilliamsonBen & @Alyssafarah! pic.twitter.com/FZG8l39Rta — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) April 9, 2020

Omstridt

Hun ble særlig omstridt da hun, som Donald Trump støttet den såkalte «Birther Movement», og sådde tvil om at president Barack Obama er født i USA. Dette gjorde hun blant annet med flere kontroversielle innlegg på Twitter.

#GuessBidensNextGaffe "we're still vigorously pursuing any and all leads on Obama's birth certificate" — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) August 15, 2012

Som kjent må en amerikansk president være født i USA. Obama er født på Hawaii.

Og med dette innlegget:

How I Met Your Brother -- Never mind, forgot he's still in that hut in Kenya. #ObamaTVShows — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) August 30, 2012

Korona

Hun avfeide dessuten at koronaviruset i det hele tatt skulle komme til USA og være noen fare, så sent som 25. februar.

Under et interju med Fox news var hun helt klar:

– Vi vil ikke se sykdommer som koronaviruset komme hit, sa hun.

“We will not see diseases like the coronavirus come here.”



- Trump’s new White House press secretary Kayleigh McEnany on February 25th pic.twitter.com/b9tOwSRNyP — Keith Boykin (@keithboykin) April 7, 2020

Kayleigh McEnany er utdannet ved Georgetown University og Harvard Law School, og jobbet for Fox News og CNN før hun sluttet seg til kommunikasjonsavdelingen i Det republikanske partiet og ble talskvinne for Trumps presidentvalgkampanje.

Etter presidentvalget skrev hun også bok om Trump-velgere, skriver CNN. (NTB)

