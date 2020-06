Dommer truer med bøter om ikke Brasils president Bolsonaro tar på seg ansiktsmaske

Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro har i lang tid avvist at koronaepidemien utgjør noen stor fare for landet.

Han har uttalt at mediene har lurt folk til å tro at viruset er farligere enn det er og har kalt det for «en liten forkjølelse» og «en fantasi».

Brasil er svært hardt rammet av koronapandemien. Så langt er det registrert over 51.000 koronarelaterte dødsfall og mer enn én million mennesker er smittet. Selv om situasjonen er veldig alvorlig, har presidenten ivret for å åpne opp samfunnet igjen.

Bolsonaro har ved flere anledninger dukket opp ute blant folk uten å bruke ansiktsmaske. Han har derfor brutt smittevernreglene som lokale myndigheter har kommet med.

Bolsonaro ble blant annet filmet da han tørket nesen med håndleddet rett før han hilste på en eldre kvinne.

Den føderale dommeren Renato Borelli vil ha en slutt på at presidenten og andre i statsapparatet ikke følger smittevernreglene. Dommeren har nå beordret Bolsonaro til å bruke ansiktsmaske når han er ute blant folk. Gjør han ikke det, vil presidenten få bøter, skriver BBC.