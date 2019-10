«Dommedagshotellet» ble påbegynt for 32 år siden, men står fortsatt ikke ferdig.

Nord-Korea ledes av en diktator, Kim Jung-Un, og folket undertrykkes og det er ekstrem fagttigdom i landet. Men det hindrer ikke landet i å starte mange enorme prosjekter. Kim Jung-Uns far, Kim Jong-il, kjempet en kald krig med vesten og særlig Sør-Korea. Og slikt får en del underlige utslag.



Foto: NTB Scanpix

Hotell

I 1987 ble det lagt planer om å bygge en enorm bygning på drøy 300 meter som skulle romme et hotell på 3.000 rom og fem restauranter i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, skriver CNN.

Bygningen var et svar på et hotell i Singapore som ble bygget av et firma fra Sør-Korea. Westin Stamford var den gangen verdens høyeste hotellbygning.

Det kunne ikke Nord-Korea sitte stille og se på midt under den kalde krigen. Sør-Korea skulle dessuten straks i gang med OL. Dermed var planleggingen i gang.

Verdens høyeste

Nord-Korea skulle få verdens høyeste hotell. Og det skulle stå ferdig til Nord-Koreas svar på OL: World Festival of Youth and Students i 1988.

Men først i 1992 var den utvendige konstruksjonen helt klar og allerede da strakk det seg til den planlagte høyden på vel 300 meter, eller 1.000 fot. Men det var fortsatt ikke noe hotell der.

Pyramidefomern er heller ikke tilfeldig, men er slik fordi skyskraperen er laget av betong og ikke stål og glass som er mer vanlig.

– Den er bygget slik fordi de øvre etasjene må være lettere, sier arkitekt Calvin Chua til CNN.

– De hadde ikke noe annet, så den er bygget helt og holdent av betong, sier han videre.



Slik så det ut i 1990. foto: NTB Scanpix

Mangler vinduer

I 16 år ruvet betongklossen i nabolaget, uten vinduer der den hul og tom skuet ut over byen som et skremmende uhyre høyt over omkringliggende bygninger.

Innbyggerne døpte da raskt det tomme bygget for «Dommedagshotellet».

Men bygningen har stått like tom og forlatt hele tiden. Fakrisk er det verdens høyeste forlatte og tomme bygning, ifølge CNN.

Myndighetene har forsøkt på flere ting som å lyslegge bygningen for å pynte opp i byen.



Foto: NTB Scanpix

Men «Dommedagshotellet» har fortsatt ikke hatt en eneste gjest der det står tomt og skuer ut over byen.

