Dolly Parton måtte si nei til frihetsmedalje fra Trump flere ganger

Dolly Parton kunne avsløre at hun har takket nei til frihetsmedaljen som Trump-administrasjonen har tilbudt henne to ganger. Likevel er hun ikke sikker på om hun vil akseptere den fra den nye presidenten Joe Biden heller. Dette er fordi hun frykter at det vil sende ut politiske signaler, skriver The Guardian.

Hun begrunner årsaken til at hun sa nei med at ektemannen var syk.

– Jeg ble tilbudt frihetsprisen fra Trump-administrasjonen. Jeg kunne ikke godta den fordi mannen min var syk. Så spurte de meg igjen, men jeg ville ikke reise på grunn av Covid, skriver BBC.

Frihetsmedaljen er den høyeste sivile prisen man kan motta i USA, og blir utdelt til kandidater som har gjort seg bemerkelsesverdige for USAs sikkerhet eller nasjonale interesser. Det kan være alt fra kulturelle bidrag til arbeid for verdensfred. Tidligere mottakere er blant annet Bruce Springsteen, tidligere utenriksminister Colin Powell og Bill og Melinda Gates.

Jack Soden som er direktør i selskapet Elvis Presley Enterprises, mottar Presidentens frihetsmedalje posthumt til Presley fra Donald Trump i 2018. Rett bak i rødt sitter Miriam Adelson, ektefelle til en viktig republikansk økonomisk bidragsyter, som også fikk presidentens pris samme år. Foto: AP/NTB scanpix

Utenom musikken har Dolly Parton, har sangeren en lang historie bak seg med ressurshjelp til veldedighetsorganisasjoner. Hun har blant annet støttet initiativer som skal styre barn sine lese kunnskaper gjennom Dollywood Foundation, og har samlet inn penger for å støtte organisasjoner innen hiv/Aids og dyreliv.

Hun svarer ydmykt om utmerkelsen:

– Jeg jobber ikke for disse prisene. Det ville vært fint, men jeg er ikke sikker på om jeg engang fortjener de. Men det er et hyggelig kompliment, skriver The Guardian.

I fjor donerte hun 1 million dollar som skulle gå til forskning på Covid-vaksiner ved Vanderbilt University Medical Center i Nashville. Det var et av forsøksstedene for Moderna-vaksinen, som siden er blitt godkjent for bruk i en rekke land, inkludert Storbritannia og USA, ifølge BBC.