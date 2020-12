Mannen som har bodd i Norge de siste 25 årene og har adresse i Oslo, ble dømt til døden onsdag. Hans familie fikk torsdag melding om at han skal henrettes ved skyting lørdag, skriver Dagbladet.

– Det var familien som fikk beskjed fra hovedstaden Hargeisa, om at faren skal henrettes lørdag, bekrefter mannens norske bistandsadvokat, Farid Bouras.

Syk og sliten

Advokaten har sendt epost til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) der han ber den norske regjeringen gjøre det den kan for å få stoppet en mulig henrettelse. Samtidig har Bouras vært i direkte kontakt med utenriksminister Yasin Haji Mohamoud i Somaliland.

– Utenriksministeren bekrefter at han kjenner saken, men ikke at henrettelsen skulle skje nå. Han lovet å orientere presidenten i Somaliland, Muse Bihi Abidi, om saken. Samtidig forsikret utenriksministeren at anken skulle behandles, forteller bistandsadvokaten.

Videre forteller Bouras at 54-åringen er syk og trenger medisiner.

– Han er svært sliten og redd. Han frykter at han skal bli skutt lørdag, sier han.

Norge følger opp

Utenrikstjenesten er kjent med saken, og pressetalsperson Ragnhild Simenstad forteller at de i tråd med norske myndigheters engasjement mot dødsstraff skal engasjere seg for å anmode at straffen ikke fullbyrdes.

– Vi vil derfor kalle inn en representant for Somaliland i Norge til et møte i Utenriksdepartementet så snart som mulig, sier hun.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.

