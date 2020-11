Koronapandemien sprer om seg i verden, men ennå er det noen land og steder som ikke har registrert koronasmitte, skriver The Washington Post. Flere av dem er kjent for azurblått hav og lange sandstrender, som nå for det meste er forbeholdt de få.

Fram til pandemien satte inn var det reisemål som har blitt enklere å ta seg til de seineste årene, og turistnæringen har sikret penger i kassa. Likevel satte de ned foten for all turisme og ikke-essensiell reise i møte med pandemien. Lista består av:

* Samoa

* Tuvalu

* Tonga

* Palau

* Cookøyene

* Niue

* Kiribati

* Nauru

* Mikronesiaføderasjonen

Flere land

Både Samoa og Amerikansk Samoa klassifiseres som korona-frie av Verdens helseorganisasjon (WHO). Etter å ha stengt ned for all ikke-essensiell innreise i mars, er det strenge regler for dem som vil reise til øyene, med blant annet karantene.

Den lille øynasjonen Tuvalu tillater ingen gjester som har vært i et land med koronautbrudd opptil fem dager før innreise. Reisende fra «høyrisikoland» må få tillatelse fra myndighetene før de kan dra dit. Tonga tillater på sin side kun borgere som har spesialtillatelse å reise til øynasjonen. Det er kun én ukentlig flyavgang fra New Zealand, med strenge karantene-krav, og cruiseskip og andre får ikke legge til kai enn så lenge.

Lignende regler er på plass for både Palau og Cookøyene, mens øystaten Niue har siden april påkrevd 14 dagers karantene for innreisende. Kiribati og Nauru innførte tidlig regler som hindrer reisende fra land med koronautbrudd, og Mikronesiaføderasjonen forlenget i august et generelt forbud mot ilandstiging for passasjerer.

Tarawa-atollen på Kiribati i 2004. Øystaten tok tidlig grep for å hindre koronasmitte. Foto: Richard Vogel/AP/NTB

Ikke alle øystatene som innførte strenge regler unngått smitte fullstendig. Nylig registrerte Vanuatu sitt første smittetilfelle, tross nedstenging. En av landets borgere fikk påvist viruset etter å ha kommet tilbake fra USA. Det er Vanuatus eneste smittetilfelle så langt, ifølge WHO, og lokale helsemyndigheter mener det fortsatt kan omtales som et korona-fritt land.

– Et smittetilfelle oppdaget under karantene anses som et grensetilfelle, og ikke et utbrudd, sier helsedepartementet i en uttalelse til Al Jazeera.

Endringer siden august

I august skrev Dagsavisen om ti land som da ikke hadde registrert smittede siden pandemien brøt ut. Mange av landene på lista da, og stedene på den nye, overlapper. Ute av den nye lista er imidlertid Marshalløyene i Stillehavet, som i slutten av oktober registrerte sine to første koronasmittede, ifølge BBC.

Da testet to ansatte ved en amerikansk base positivt, etter å ha ankommet fra Hawaii. De var satt i karantene, og myndighetene har understreket at det ikke var fare for videre spredning i lokalsamfunnet. Marshalløyene stengte i likhet med flere andre øystater grensene i starten av pandemien, før de lettet litt på restriksjonene i juni.

En kinesisk turist på ei strand på Palau før koronapandemien rammet verden. Foto: Sebastien Blanc/AFP/NTB

Flere av landene på begge listene er avhengige av inntektene fra turistnæringen, og det meldes om tunge tider for flere av dem. For Palau utgjorde turistnæringen så mye som 40 prosent av landets BNP i 2019. Landet har tidligere bedt reisende signere en egen kontrakt for å love å respektere miljøet, i håp om hindre ødeleggelse som følge av flere turister.

Selv om øystatene i Stillehavet rammes hardt økonomisk av nedstengingene og innreiserestriksjonene, mener mange at alternativet er verre. Flere frykter helsesystemene i mindre land ikke vil takle store smitteutbrudd.

