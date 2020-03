Disse politikerne og kongelige er koronasmittet

Fredag gjorde Storbritannias statsminister Boris Johnson klart i en video på Twitter at han hadde testet positivt på koronavirus, og at han har milde symptomer som mild feber og vedvarende hoste.

Bare kort tid senere kom meldingen om at også Storbritannias helseminister, Matt Hancock, er koronasmittet.

– Poltikere er spesielt utsatt for risiko selvfølgelig, fordi de må møte veldig mange forskjellige mennesker, sier David Alexander, professor ved Risk and Disaster Reduction ved University College London til Sky News.

I det siste har stadig flere profilerte personer innen politikken og den kongelige sfære testet positivt på koronaviruset.

Dette er noen av dem:

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri