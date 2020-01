Starten på det nye året går ofte med til å lage lister, og CNN har gått gjennom alle Donald Trumps usannheter og løgner måned for måned. Ifølge CNN har det vært mer enn 2.700 av dem i 2019. De har samlet noen av dem i en liste de har publisert sammen med en oversikt over de fem demokratene de tror har størst sjanse til å slå han i presidentvalget.

Vaktbikkjene i organisasjonen CREW har som formål å se etter interessekonflikter og redusere pengers påvirkning i politikken har undersøkt antallet interessekonflikter som Donald Trump har vært involvert i. De har kommet frem til at Trump så langt har vært involvert i 2.781 interessekonflikter på sine 1077 dager som president. Altså nesten 2,6 interessekonflikter hver eneste dag siden han ble valgt inn som president. Du kan lese mer om de og følge konfliktene mens de blir lagt inn her.

Likevel er det Trump som drar inn suverent mest penger til sin valgkamp. Hans team opplyste torsdag at presidenten fikk inn 46 millioner dollar, cirka 405 millioner kroner i løpet av oktober, november og desember, skriver NTB. Til sammen ble det gitt hele 143 millioner dollar, rundt 1,26 milliarder kroner i støtte til Trumps valgkamp i fjor.

«Vindmøller gir deg kreft»

Løgnåret for Trump startet i januar der han i en tale for å få støtte til byggingen av muren sin mens store deler av statsapparatet var permittert grunnet manglende penger, uttalte seg om menneskesmugling. Trump uttalte at de kvinnene som kom til USA gjennom menneskesmugling aldri kommer via lovlige grenser, men at de blir bundet sammen med munnen teipet fast med gaffa-teip og kastet i baksetet på biler eller i bagasjerom før de blir kjørt over grensen der USA ikke har noen mur.

I februar var det valgjuks med stemmetall som var i vinden. Trump fikk spørsmål om hva han synes om at en republikansk valgkampmedarbeider hadde blitt tatt for valgfusk i forbindelse med et valg i delstaten North Carolina, og svarte med å dra frem «saken» om det massive valgjukset i California der de skulle ha oppdaget flere millioner forfalskede stemmer under presidentvalget i 2016. Noe som selvsagt aldri skjedde.

I mars var det Russland som fikk æren som den beste løgnen. Under presidentkampanjen før 2016-valget fortalte Trump at han hadde bedt Russland om hjelp for å få tak i Hillary Clintons mailer. I mars i år, etter flere år med etterforskning, sa han at alt selvsagt bare var kødd og at han åpenbart spøkte. CNN mener det er et klassisk tilfelle av at Trump prøver å skrive om historie.

I april kom de famøse uttalelsene om at vindmøller gir deg kreft. Han startet en tale under en pengeinnsamlingsaksjon med å si at ingen kunne mer enn han om vindmøller, og at alle hus i nærheten av vindmøller automatisk går ned 75 prosent i verdi. I tillegg er det vitenskapelig bevist at bråket fra vindmøller kan gi deg kreft, uttalte Trump. Noe som selvsagt ikke har blitt bevist.

Tok æren for lov han selv kritiserte

I mai tok han æren for en lov som Barack Obama signerte på tilbake i 2014 om at krigsveteraner kan motta hjelp gratis fra det lokale helsevesenet i stedet for å reise til et senter for krigsveteraner eller sende inn en søknad til Krigsveterandepartementet. Ikke bare tok han æren for den loven, men han tok også æren for utvidelsen som den nå avdøde senatoren John McCain var med på å skrive. Men ikke før han offentlig hadde kritisert den samme avdøde McCain for jobben han hadde gjort med den samme utvidelsen han selv tok æren for.

I 2018 ble USA og Nord-Korea enige om at de falne soldatene etter Korea-krigen skulle fraktes tilbake til USA. Etter hvert som forholdet mellom USA og Nord-Korea ble forverret i 2019 annonserte Nord-Korea og Pentagon at det samarbeidet hadde sluttet, og at Nord-Korea ikke kom til å hjelpe mer. Likevel har Trump ved flere anledninger sagt at familiene til de etterlatte skal få sine soldater hjem, også etter at han har blitt konfrontert med Pentagons og Nord-Koreas uttalser.

I juli var det den demokratiske representanten Ilhan Omar som fikk høre det av president Trump. Han begynte med å si at al Qaeda ville vært stolt over jobben hun gjør som muslimsk politiker, og fulgte opp med å dele en video som angivelig skulle vise Omar danse jublende mens hun feiret jubileet for 9/11-angrepene og at hun hadde snakket om onde jøder i sine taler flere ganger. I ettertid har det blitt bevist at videoen var fabrikert, og at hun aldri hadde brukt de ordene i sine taler.

Tusjet på hjemmelagd kart for å vise at han hadde rett

I august var toll den store snakkisen. Gjentatte ganger har Trump uttalt at "USA ikke betaler toll på varer fra Kina, fordi Kina betaler USA penger for at de skal få sende varer til USA". Det har han fulgt opp med å si at han forstår tollsystemet veldig bra. Ifølge CNN har Trump sagt det hele 49 ganger i 2019.

I september var det orkansesong, og Donald Trump hevdet selvsagt at orkanen Dorian var den største og kraftigste orkanen noensinne. Han tvitret om at blant annet Alabama kom til å bli truffet, selv om Alabama var langt unna der forvaltningsorganet National Weather Service varslet. I stedet for å innrømme at han tok feil, fikk han trykket opp en stor plakat der han selv hadde tegnet inn Alabama under statene som ble rammet.

I oktober hadde riksrettprosessen såvidt kommet i gang etter at en varsler hadde stått frem med den famøse telefonsamtalen med Ukrainas president. Hele 46 ganger skal Trump ha prøvd å dekreditere varsleren og sagt at ingenting av det varsleren har kommet med av beviser er i nærheten av sannheten.

Hvordan fungerer en oppvaskmaskin, Trump?

I november hevdet Trump at han hadde bestemt seg for å trekke de amerikanske styrkene ut av Syria, og ved gjentatte anledninger senere den måneden sa han at det ikke lenger var amerikanske styrker i Syria. Til og med Fox News arresterte presidenten på det og sa at det faktisk var 600 soldater igjen i Syria. Det Trump i realiteten hadde gjort var å trekke de amerikanske styrkene ut av et Kurdisk-holdt område som Tyrkia ønsket å invadere.

I månedens siste år har han vært mye på krigsstien mot demokratene og riksrettprosessen, men en løgn slår alle. Det var da han skulle prøve å forklare hvordan en oppvaskmaskin fungere, og på mirakuløst vis klarte å få det totalt feil. Trump påsto at du måtte trykke 10-12 ganger på oppvaskmaskinen for å få den til å starte og at moderne oppvaskmaskiner bruker mer strøm og vann enn eldre oppvaskmaskiner. Trump påsto også at vannet nå var så dyrt at familier ikke hadde råd til å dusje, bare for at han selv kunne få passert en lov som vil føre til mer skade på miljøet.

Samler inn suverent mest penger

Samtidig som Trump tjener suverent mest penger har den sittende presidenten også en annen fordel. Mens demokratene samler inn penger for å konkurrere mot hverandre, kan republikanske Trump spare pengene til vinneren på demokratisk side er klar og valgkampen for alvor kan begynne.

Av de 14 gjenværende kandidatene som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat var det Bernie Sanders som dro inn mest, skriver NTB. I fjorårets tre siste måneder samlet han inn 34,5 millioner dollar i valgkampstøtte fordelt på 1,8 millioner donasjoner.

Bare på årets siste dag valgte 40.000 nye givere å donere penger til 78-åringens valgkamp, opplyste Sanders' valgkampteam torsdag. Det er altså 304 millioner kroner, som er omtrent hundre millioner mindre enn Trump dro inn.

Onsdag ble det kjent at Pete Buttigieg, en av de andre som ønsker å bli Donald Trumps hovedutfordrer, samlet inn 24,7 millioner dollar (217,5 millioner kroner) i siste kvartal, melder. Det kan tyde på at kampen mellom de øverste kandidatene i Demokratenes leir kommer til å bli jevn og langvarig.

Både Buttigieg og Sanders er blant de fire som antas å ha størst mulighet til å vinne partiets nominasjonskamp, som starter i delstaten Iowa om en måned. De to andre i toppsjiktet er Joe Biden og Elizabeth Warren.

