Smittespredningen øker i en rekke land i Europa etter at reisevirksomheten har økt mellom landene. Nå trapper flere land kraftig opp på et av virkemidlene for å stanse spredning over landegrenser: Koronatesting på flyplasser.

Flere land har gjort det systematisk allerede, blant annet land i Asia. Men først nå er etableringen av testsentre ved flyplasser blitt igangsatt og trappet opp i flere land i Europa. Det jobbes nå med å oppskalere kapasiteten på flere av de største flyplassene i Europa.

Kommer i Norge

Også i Norge vil dette trolig bli aktuelt i nær framtid. Helsedirektoratet jobber med å etablere koronatestsentre på grenseoverganger, flyplasser og havner i Norge, bekreftet direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet på pressekonferansen fredag ettermiddag.

I Bergen er man allerede godt i gang med planene. For å gjøre testing bedre tilgjengelig for personer som har vært på utenlandsreise, oppretter byrådet i Bergen en teststasjon knyttet til ankomst fra utlandet på Bergen lufthavn, opplyser Bergen kommune på sine nettsider.

Teststasjonen skal driftes av Bergen legevakt, og skal være en forsøksordning i en måned i første omgang. Kommunen ønsker at alle som ankommer flyplassen fra utlandet, enten det er nordmenn som har vært i utlandet eller utlendinger som reiser til Norge, skal ha lett tilgang på en test.

Norges største flyplass, Oslo lufthavn Gardermoen, ligger i Ullensaker i kommune. Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) skal ifølge VG førstkommende mandag i møte med Folkehelseinstituttet og Avinor for å diskutere koronatesting på Oslo lufthavn. Han påpeker at det er staten, ikke kommunen, som må stå for utgiftene ved eventuell testing på flyplassen.

Testing fra grønne land

Bjørn Guldvog sa nylig til TV2 at det er passasjerer fra grønne land det er aktuelt å teste ved flyplasser i Norge.

– Jeg vil understreke at det først og fremst vil være for dem som kommer fra de grønne landene. De som kommer fra de røde landene skal i karantene i ti dager, sa Guldvog til TV2.

Han sa at det baseres på tillit at personer fra røde land går i karantene, men at det er lovhjemmel for tvungen isolasjon og at man kan ilegge bøter og fengsel dersom man ikke overholder dette. Det er et kommunalt ansvar å følge opp dette.

En prioritering av testing av personer fra grønne land vil dermed være motsatt av strategien i flere andre land, som Tyskland og Franrkike, som nå er å først og fremst teste personer som kommer fra risikoland.

Økte krav

Mens flere store land i Europa, som Tyskland og Frankrike, innfører testing, øker kravene om dette også i andre land. Storbritannia er et av landene som nå vurderer innføring av testing. Heathrow flyplass har tatt til orde for at alle passasjerer skal testes og holdes isolert til de har fått to negative tester, noe som kan ta mellom fem og 24 timer, skriver NS Medical Devices. Forslaget vil innebære at personer fra røde land ikke vil trenge karantene dersom de kan vise en dobbel negativ test.

Passasjerer i kø for testing på flyplassen i Frankfurt, Tyskland. Foto: NTB scanpix

Praksisen i landene som har begynt flyplasstestingen varierer fra land til land, både med hensyn til hvem som testes og hva som er reglene.

Dette er noen av landene som allerede har begynt:

Frankrike

Charles de Gaulle flyplass i Paris, Frankrikes største, har begynt obligatorisk testing på flyplassen for passasjerer fra 16 land der smitten er svært utbredt nå, meldte France 24 denne uka. Det skjer idet koronasmitten øker i landet.

Det er reisende fra USA, Brasil, Algerie, Tyrkia, India, Israel, Sør-Afrika, Kuweit, Bahrain, De forente arabiske emirater, Panama, Madagaskar, Peru, Qatar, Oman og Serbia som må teste seg ved ankomst til Frankrike for øyeblikket. Men passasjerene trenger ikke å holde seg i karantene mens de venter på resultatet, skriver France 24. De blir imidlertid kontaktet dersom de tester positivt.

Tyskland

Flere store flyplasser er fra begynnelsen av august i gang med gratis testing ved ankomst i Tyskland, ifølge Reuters. Testingen er obligatorisk for personer fra en lang liste land og regioner som anses som risikoområder (Norge er ikke på listen). Men alle passasjerer, også fra grønne land, får tilbud om gratis test.

Enkelte flyplasser, blant annet Frankfurt, som er Tysklands travleste, har tilbudt tester i flere uker, men nå skal kapasiteten bygges opp over hele landet for å teste personer som kommer fra høyrisikoland.

Island

På Island begynte man allerede i juni å tilby testing av passasjerer. Passasjerer vil kunne velge å ta en test som alternativ til å gå i 14 dagers karantene.

Irland

Irland innfører tilfeldig koronatesting ved flyplassene, sa landets helseminister 2. august.

– Vi starter opp med tilfeldig testing og økt tilstedeværelse av helsepersonell, sa Stephen Donnelly, ifølge BBC.

Hongkong

Begynte å teste alle innreisende til internasjonale flyplasser i april, ifølge The Washington Post. Dette gjelder også personer uten symptomer. De transporteres til et testsenter der det tas spyttprøver. De må vente på resultatene før de får reise videre.

Tyrkia

Et eget testsenter ble etablert ved Istanbul internasjonale flyplass i juli. Testene undersøkes i et laboratorium tilknyttet flyplassterminalen, og resultatet blir levert innen to timer, meldte flyplassoperatøren i juli.

Japan

Japans flyplasser har testet innreisende fra andre land siden april, ifølge The Washington Post, men fra august har de to flyplassene Haneda og Narita i Tokyo begynt med nye typer prøver som kan forkorte ventetiden på resultatet betydelig, fra to dager til en time, meldte den japanske finansavisen Nikkei nylig. Testkapasiteten vil øke kraftig framover.

Russland

Sjeremetjevo internasjonale flyplass i Moskva begynte et pilotprosjekt med ekspresstesting i juli for innenlandspassasjerer.

