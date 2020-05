Bør hun ha afroamerikansk bakgrunn, fordi det er viktig og på tide? Bør hun være ung og dynamisk for å veie opp for Bidens alder? Bør hun være en velgersanker i viktige vippestater, eller bør hun ha nok erfaring til å ta over som president over natten dersom det trengs?

Joe Biden, som forbereder seg på å bli Demokratenes presidentkandidat mot Donald Trump foran valget i november, har begynt arbeidet med å finne en kandidat til visepresidentjobben.

Trolig blir mange faktorer viktige, men hva som veier aller tyngst for Biden, gjenstår å se. En rekke navn nevnes i spekulasjonene fra eksperter og media rundt hvem han kan ende opp med når han skal bestemme seg i løpet av sommeren (se oversikt nederst i saken).

Må ikke ødelegge

Én ting er viktigere enn alt annet i valget av visepresident, påpeker kjennerne av amerikansk politikk som diskuterer visepresidentvalget i podkasten 2020 fra Dagsavisen og AmerikanskPolitikk.no.

– Regel nummer en er «do no harm». Man vil ikke at visepresidenten skal få deg i trøbbel. En som er litt trygg kan være bra, sier kommentator Henrik Heldahl i AmerikanskPolitikk i podkasten.

En som bommet på dette, var John McCain, som i 2008 valgte den relativt ukjente guvernøren i Alaska som sin visepresidentkandidat. Sarah Palin fikk mye negativ presse, noe som til slutt ble en belastning.

Joe Biden har nå satt ned et utvalg som vurderer og bakgrunnssjekker ulike kandidater. Hvem han ender opp med blir trolig klart i juli.

Panelet hos Amerikansk.Politikk.no; Are Tågvold Flaten, Henrik Heldahl og Vårin Alme, nevner en rekke ulike egenskaper hos en visepresidentkandidat som ofte vurderes:

* Politisk erfaring: Kan personen ta over som president fra dag én dersom det blir nødvendig?

* Regional balanse: Er det viktig at personen representerer og appellerer til et spesielt område/segment, som kanskje kan veie opp for presidentkandidaten selv?

* Politisk ståsted: Er det viktig om personen ligger til høyre eller venstre i partiet?

* Alder: Kan veie opp for presidentkandidatens alder.

* Personlig kjemi med presidentkandidaten.

– Hvis presidentkandidaten har mye politisk erfaring selv, så kanskje man skal velge noen som er litt yngre. Hvis man har spesialfelt innen for eksempel utenrikspolitikk, trenger man kanskje ikke en som er så sterk på det feltet. Og Washington-erfaring kan både være en styrke og en svakhet, utdyper Are Tågvold Flaten, redaktør for AmerikanskPolitikk.

Men én faktor er kommet på listen i år i tillegg til de vanlige faktorene.

– Jokeren i 2020 er vel koronapandemien og hvordan det påvirker alt, sier Flaten.

En som kan ta over

At Biden vil velge en kvinne har han selv sagt rett ut i en TV-debatt i mars.

– Hvis jeg blir valgt president, vil min administrasjon se ut som landet. Jeg lover at jeg vil velge en kvinne som visepresident, sa han i debatten.

Demokratene var nære på å få en kvinne som president med Hillary Clinton, men det glapp. Ennå har heller ingen kvinner vært visepresident.

I tillegg har Biden sagt at personen må kunne ta over fra dag en og kompensere for hans svakheter, og at kandidaten er intellektuelt, politisk og personlig på bølgelengde med ham, påpeker Flaten.

Vårin Alme tror ikke det viktigste for Joe Biden er å få en stemmesanker i valget, men å få en som fungerer dersom han blir president.

– Jeg tror ikke han kommer til å trenge hjelp fra en visepresident i valget. Jeg tror hans oppslutning er basert på at folk som stemmer demokratisk ønsker seg vekk fra Trump. Jeg tror det han trenger er et mandat etter at han eventuelt vinner, sier Alme.

Hun mener det er åpenbart at Biden ikke vil sitte i to perioder, og at han derfor trenger å forberede fremtiden i det demokratiske partiet.

– Han må prøve å skape entusiasme og ikke bare bli en «lame duck», og da trenger han en styringskandidat som vekker entusiasme og som er trygg, sier Alme.

Joe Biden vil fylle 78 år rett etter valget i november, og dersom han vinner, vil han være den eldste president som noen gang er valgt for sin første periode.

Henrik Heldahl er enig.

– Det er veldig, veldig begrenset hva en kandidat som visepresident kan gjøre for å hjelpe deg å vinne valget, det er heller slik at man kan tape på det. Jeg tror derfor Biden går for en kandidat han tror han kan gjøre det bra med som president, sier Heldahl.

Afroamerikansk?

Mange i partiet mener det er viktig at Biden velger en afroamerikansk kvinne nå.

– Svarte ønsker en erkjennelse av den støtten de i mange år har gitt til Det demokratiske partiet, sier professor Niambi Carter ved Howard University.

Flere navn er nevnt i den sammenheng. Den mest profilerte av dem er Kamala Harris, som selv stilte som presidentkandidat i Demokratenes race, men som trakk seg tidlig.

Are Tågvold Flaten påpeker at valget av en afroamerikaner i så fall ikke vil bidra til å kompensere for noen svakhet hos Biden. De afroamerikanske velgerne er nettopp et segment som Joe Biden har godt tak på, blant annet gjennom flere tiårs god kontakt med afroamerikanske ledere og sin tid som visepresident under Barack Obama.

Dette er noen av kandidatene som er trukket fram som mulige visepresidenter under Joe Biden:

Kamala Harris

Kamala Harris. Foto: NTB scanpix

Senatoren fra California (55) er en av de oftest nevnte kandidatene, og nummer én på CNNs liste over rangeringer av aktuelle kandidater.

Kamala Harris' kombinasjon av erfaring, egenskaper i debatter og at hun var første afroamerikanske kvinne som deltok i et kandidatrace gjør henne fortsatt til leder i klubben av de aktuelle for Biden, mener CNN-redaktør Chris Cillizza.

Joe Biden har selv skrytt av henne.

– Hun er solid. Hun kan bli president selv en gang. Hun kan bli visepresident, har Biden sagt tidligere.

Harris trakk seg fra demokratkampen allerede i desember, og ga sin støtte til Biden i mars.

Amy Klobuchar

Amy Klobuchar. Foto: NTB scanpix

Senatoren fra Minnesota (59) er også en av favorittene. Klobuchar trakk seg i presidentkandidatkampen rett før supertirsdag i mars, og stilte seg bak Biden. Hun kan være viktig for å vinne stemmer i viktige stater i Midtvesten.

Klobuchar og Biden sies å ha god kjemi og skryter av hverandre.

– Hun er uten tvil en kandidat som posisjonerer seg og gjør det hun kan for å bli valgt av Biden, og som dermed potensielt kan bli en kommende president, siden Biden er så gammel som han er, sier Are Tågvold Flaten.

Spørsmålet er om Klobuchar taper dersom Biden anser det som viktig å finne en afroamerikansk kvinne.

Gretchen Whitmer

Gretchen Whitmer. Foto: NTB scanpix

For få uker siden et for mange ganske ukjent navn, men nå en stigende stjerne hos Demokratene på grunn av én sak: Koronakrisen. Guvernøren i Michigan (48) har fått enormt med oppmerksomhet på godt og vondt på grunn av de strenge koronatiltakene hun har innført i staten. Mange mener hun har tjent som et godt eksempel på lederskap i denne krisen, mens andre har demonstrert mot de strenge tiltakene. Hun har imidlertid mindre nasjonal erfaring enn mange av de andre aktuelle navnene.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren. Foto: NTB scanpix

Senatoren fra Massachusetts var lenge med i racet om å bli Demokratenes presidentkandidat, men gjorde det svakere enn mange antok på forhånd. Ligger til venstre i Demokratene, og dersom Biden vil fri til den siden for å forene partiet nå som Bernie Sanders er ute, kan Warren være en god kandidat. Svært erfaren, og kan ta over presidentjobben fra dag én. Men det er usikkert om hun ville takket ja til å bli visepresidentkandidat, og med tanke på velgermassen som trengs for å vinne er det kanskje mindre klokt å velge henne framfor en afroamerikansk kvinne eller en moderat kvinne fra Midtvesten, skriver Vox i en vurdering av kandidatene.

Stacey Abrams

Stacey Abrams. Foto: NTB scanpix

Abrams kunne blitt den første afroamerikanske kvinne som guvernør i 2018, men tapte såvidt i Georgia. Populær blant afroamerikanske kvinner, og en av dem som nevnes som aktuell for Biden.

Har selv sagt hun ville bli beæret om hun ble visepresidentkandidat, men å prøve å få jobben er ikke nødvendigvis et pluss, kommenterer Chris Cillizza i CNN.

Dette er noen av de andre som nevnes:

Catherine Cortez-Masto

Senatoren fra Nevada var den første kvinne med latinamerikansk bakgrunn til å bli valgt inn i Senatet. Hun står nær eks-senator Harry Reid, som er en venn av Biden og fortsatt en mektig demokratisk leder, skriver Vox.

Susan Rice

Hun var nasjonal sikkerhetsrådgiver under Obama og svært erfaren.

Val Demings

Sitter i Representantenes hus fra Florida, og ble kjent da hun var blant lederne i Kongressen under riksrettssaken mot Donald Trump. Er et navn som nevnes stadig oftere som en mulig visepresident i amerikansk presse, og sier hun ville sett det som en ære.

Tammy Duckworth

Senator fra Illinois som nevnes i flere sammenhenger.

