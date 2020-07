Da åpnet de fleste av attraksjonene, forlystelsesmulighetene, shoppingområdene og restaurantene dørene på ny – etter å ha vært stengt på grunn av koronapandemien.

Men opplevelser som tiltrekker store publikumsmengder på ett sted, som Disney Stars on Parade, fyrverkeriet på kveldstid og noen innendørsshow må vente, ifølge pressemeldingen fra fornøyelsesparken – som skal gjenåpne i flere faser.

Ungene får heller ikke møte Disney-figurene på nært hold, for å følge reglene for fysisk avstand. De befinner ifølge Disneyland Paris seg likevel i parken for «på nye måter å underholde og glede gjester».

Les også: Oppblomstring av koronaviruset fører til ny nedstengning i flere land

Utkledde publikummere med munnbind og Minni Mus-ører foreviger seg under gjenåpningen av Disneyland Paris torsdag. Foto: Reuters

For å kunne gjenåpne, har Disneyland Paris begrenset antall gjester, og følger opp fysisk avstand og forbedret rengjøring.

Alle besøkende over 11 år, så vel som ansatte, må bruke munnbind.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.