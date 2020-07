Eksperter ber om at Florida skal holdes stengt fordi USA sliter med å kontrollere helsekrisen. Likevel gjenåpnes Disney World på lørdag, melder The Washington Post.

Disneyparkene, som har vært stengt siden mars, vil nå gjenåpne under strenge, nye helse- og sikkerhetsretningslinjer for å forhindre spredning av viruset som til nå har tatt minst 130.000 amerikanske liv.

De nye tiltakene

Gjester fra to år og eldre må ha munnbind og alle som kommer inn i Disneyparken vil bli møtt av en temperaturmåling. De med for høy temperatur vil bli nektet inngang. Det samme vil kameratene deres.

Antall besøkende av gangen vil bli redusert og hånddesinfiseringsstasjoner vil være tilgjengelige for ansatte og gjester. Gjester får ikke lov til å klemme sine favoritt Disney-figurer, slik de kunne før. De vil også bli bedt om å kun betale med kort.

«Magien vender tilbake 11. juli», står det i en uttalelse fra det offisielle nettstedet til Walt Disney, til tross for at mange har uttrykt bekymring for at attraksjonens retur kan være langt ifra magisk.

Helse og sikkerhet er førsteprioritet

Helsepersonell i Florida sier at situasjonen er alvorlig og at sykehus er overfylt og underbemannet. Fredrick Ingram, president i Florida Education Association, mener at staten med dette går bakover i sin håndtering av krisen.

Styreleder i Disney Parks, Josh D’Amaro, sa i forrige måned at helse og sikkerhet for ansatte og besøkende var førsteprioriteten, og at selv om parken vil operere under nye tiltak, vil Diney-opplevelsen ikke endre seg.

– Vi erkjenner tillitten Disney har og vi vil fortsette å tjene den tilliten hver dag, sa han.

Disney Worlds andre hovedparker, Epcot og Hollywood Studios, åpner igjen 15. juli, mens Disneyland i California forblir stengt inntil videre.

