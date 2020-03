Over hele Europa prøver myndighetene nå å bremse koronaviruset fra å spre seg i befolkningen. Dette er noen av tiltakene som er innført til nå:

Les også: Så lang tid går det fra korona-smitte til symptomer i gjennomsnitt

Danmark

Smittede: 615. Døde: 0 (torsdag formiddag)

Regjeringen bestemte onsdag å stenge alle barnehager og skoler fra og med mandag 16. mars, de som har mulighet oppfordres til å holde barna hjemme allerede torsdag.

Høyere utdanningsinstitusjoner stenger torsdag, seinest fredag.

Alle offentlig ansatte som ikke har kritiske funksjoner skal jobbe hjemmefra fra fredag. Ansatte i helsevesenet, på eldrehjem og i politiet skal gå på jobb som vanlig.

Alle innendørs kulturaktiviteter og biblioteker stenges fra fredag, og kirker og moskeer er oppfordret til å holde stengt. Alle arrangementer for flere enn 100 personer er forbudt.

Har innført rasjonering på medisiner.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har innført omfattende tiltak mot koronaviruset. Foto: Liselotte Sabroe / Ntb Scanpix

Les mer: Dette er tiltakene som skal stanse koronasmitte i Norge

Sverige

Smittede: 563. Døde: 1 (torsdag formiddag)

Staten skal dekke sykepenger fra første sykedag, Sverige har vanligvis en karensdag som vil si at alle arbeidstakere betaler første sykedag selv.

Arrangementer med flere enn 500 personer er forbudt.

Finland

Smittede: 109. Døde: 0 (torsdag formiddag)

Det finske utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til andre land, skriver Yle.

Alle arrangementer med over 500 deltagere avlyses helt til slutten av mai, regjeringen anbefaler å avlyse mindre arrangementer også.

Regjeringen anbefaler dem som kan å jobbe hjemmefra.

Finlands statsminiser Sanna Marin la fram regjeringens tiltak mot koronaviruset torsdag. Foto: Ntb Scanpix

Spania

Smittede: 2968 Døde: 84 (torsdag formiddag)

Ett av Europas hardest rammede land. Antallet smittetilfeller har steget dramatisk de siste dagene, særlig rundt hovedstaden Madrid. Det er påvist smitte i både parlamentet og i regjeringen.

Myndighetene innførte tiltak tirsdag, blant annet å stenge skoler i de hardest rammede regionene: Madrid, Rioja og to områder i Baskerland fra onsdag.

De som kan er blitt oppfordret til å jobbe hjemmefra.

Alle fotballkamper i La Liga, Spanias øverste divisjon, spilles uten publikum de neste to ukene.

Kongefamilien har avlyst alle planer den neste uka.

Spania har opplevd en dramatisk økning i antall koronasmittede de siste dagene. Her utenfor sykehuset La Paz i Madrid torsdag. Foto: Manu Fernandez/Ntb Scanpix

Italia

Smittede: 12.467 Døde: 827 (torsdag formiddag)

Det hardest rammede landet i Europa, og også det landet med de mest voldsomme inngrepene. Mandag bestemte italienske myndigheter å sette hele landets 60 millioner innbyggere i karantene etter at antallet smittede og antall døde hadde steget dramatisk. Onsdag ble det bestemt at kun matbutikker og apotek skal holde åpent. All matservering, frisører og underholdningstilbud er stengt. Barnehager, skoler og universiteter er allerede stengt. Tiltakene skal vare til 3. april.

Reiser er kun tillatt for strengt nødvendige, dokumenterbare arbeidssituasjoner, kriser eller av helserelaterte grunner. Folk som har testet positivt for koronaviruset får ikke lov til å forlate hjemmet sitt uansett årsak, mens folk med feber eller luftveisplager er oppfordret til å holde seg hjemme og begrense all sosial kontakt. Både private og offentlige bedrifter er oppfordret å permittere de ansatte.

Alle former for arrangementer som samler folk er forbudt.

Les mer: Folketomt i Italia

Tyskland

Smittede: 2078 Døde: 4 (torsdag formiddag)

Varierende tiltak fra delstat til delstat. Byen Halle i Sachen-Anhalt er den første storbyen som stenger alle barnehager og skoler fra fredag. Regjeringspartiet CDU har utsatt landsmøtet som var planlagt 25. april der de skulle velge ny partileder. Delstatsmyndigheter har etterlyst tiltak fra regjeringen som for eksempel hvilke store arrangementer som nå bør avlyses, skriver Der Spiegel.

Frankrike

Smittede: 2281 Døde 48 (torsdag formiddag)

Det hardest rammede landet i Europa, etter Italia, skriver France 24. Personer i både parlamentet og regjeringen er smittet.

Myndighetene har forbudt alle besøk på eldrehjem fra torsdag. President Emmanuel Macron skal holde tale torsdag der det er ventet flere tiltak.

Irland

Smittede: 43 Døde: 1 (onsdag)

Stenger skoler, barnehager og høyere utdanning fredag.

Alle som kan oppfordres til å jobbe hjemmefra.

Alle arrangementer rundt nasjonaldagen 17. mars, kalt St. Patricks day, er avlyst.

Montenergo

Smittede: 0 Døde: 0

Kan Montenegro være Europas eneste koronafrie land? Myndighetene har fortsatt, per torsdag formiddag, ikke registrert noen tilfeller av smitte. Forklaringen kan være at landet var raskt ute med å stanse reiser til og fra både Kina og Italia, som er verdens to hardest rammede land, i følge NTB.

Les mer: Trump innfører innreiseforbud fra Europa