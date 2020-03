Fortsatt er dødstallene svært høye. Men regjeringene i både Italia og Spania øyner nå et håp om at kurven for nye smittede flater ut og at utviklingen snart kan komme til å snu.

– Vi kan håpe å nå toppen om sju til ti dager, og deretter en nedgang i smitte, sa Italias visehelseminister, Pierpaolo Sileri, mandag, ifølge Euronews.

Italia:

Det er flere faktorer i utviklingen de siste dagene som gir grunn til et forsiktig håp for Italia:

*I Italia ser nå økningen av antall nye smittede av koronaviruset ut til å være på det laveste på nesten to uker (rundt 4.000 nye siste døgn).

* Tallet på nye smittede har gått både opp og ned over de siste to ukene, men de siste fem dager har det enten gått ned eller holdt seg stabilt fra dag til dag, ifølge tall på Worldometers.

* For første gang siden starten av epidemien, har antall personer som er smittet for øyeblikket gått ned i Lombardia, den verst rammede regionen.

* Antall personer som er friskmeldte i hele landet (1.590) har aldri vært så høyt som nå.

Italia er fortsatt svært hardt rammet, og er fortsatt det landet i verden som så langt har de høyeste dødstallene. Over 11.500 er registrert døde.

Spania:

Spania ligger etter Italia i utviklingen, og er det nest verst rammede landet i Europa.

Men også i Spania håper myndighetene at de ser tegn til det som kan bli en stabilisering og forhåpentlig deretter nedgang:

* Økningen av nye smittede i Spania ser også ut til å avta, om man ser på den siste uka.

* De nyeste tallene gir håp om at kurven er begynt å flate ut, sier Spanias utenriksminister, Arancha González, til BBC. Myndighetene håper toppen av krisen snart er nådd.

Viktige dager

Også Verdens helseorganisasjon, WHO, sier det er tegn på stabilisering i de verst rammede landene i Europa. Mike Ryan, WHOs sjef for helsekriser, sa i en orientering mandag at organisasjonen har et håp om at toppen snart er nådd i Spania og Italia, men sier det fortsatt er vanskelig å forutse når toppen faktisk er nådd i disse landene. Han sa mandag at det var flere topper i Wuhan i Kina før det viste seg at den høyeste toppen faktisk ble nådd.

Innbyggere i Madrid klapper for helsearbeiderne fra balkongene sine. Foto: Sergio Perez/NTB scanpix

De neste dagene blir derfor svært viktige for blant annet Italia og Spania. Bildet man ser nå er i realiteten en refleksjon av situasjonen for to-tre uker siden, siden det blant annet tar tid å merke symptomer etter at man er smittet, og å få svar på prøver. Mike Ryan sier de nye registrerte i dag er dem som ble smittet for om lag to uker siden.

Det er derfor håp om at effekten av de sterke tiltakene vil merkes sterkere i de kommende dagene og ukene. Italia har vært i «lockdown», med det meste stengt, i tre uker. Dette er forlenget til over påske. Spania har vært i «lockdown» i to og en halv uke.

Mike Ryan i WHO sier det også er viktig for disse landene å finne de smittede og isolere dem for å bringe epidemien ned. Mye av smitten foregår nå mellom familiemedlemmer i samme hus, sier han.

– Det vil ikke gå ned av seg selv, sier Ryan.

