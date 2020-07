Med unntak av inntak av mat og drikke, er økonomipassasjerer pålagt å bruke både munnbind og visir til enhver tid, inkludert boarding og ankomst, melder Businessinsider.com. Passasjerer i forretningsklasse slipper unna.

Disse kravene kommer i underkant av en måned etter at tolv passasjerer som fløy fra Doha til Athen testet positivt for viruset, ifølge Al Jazeera. Dette fikk Qatar Airways til å avbryte flygninger til Hellas i begynnelsen av juni.

Les også: Nesten 500 utenlandsflyginger denne uken

Håndrens, ansiktsmaske og hansker

Passasjerer vil motta visirene under påstigningsprosessen, bortsett fra de som kommer fra flyselskapets hovednav i Doha, som vil motta maskene under innsjekking. Visirene kommer i to størrelser, en for voksne og en for barn, og kommer som en del av et hygienesett som også inkluderer håndrenser, ansiktsmaske og hansker.

Det er imidlertid ikke alle passasjerer ombord som er pålagt å bruke verken ansiktsmaske eller visir under flyreisen. Passasjerer i forretningsklasse får fritak fra regelen.

Qatar Airways is now requiring all passengers wear a face shield in addition to masks — except in business class https://t.co/vXgRwWNZsk — Business Insider (@businessinsider) July 6, 2020

– Forretningsklassepassasjerer blir bedt om å bruke visir og munnbind om bord flyet etter eget behov, ettersom de har mer plass og privatliv, står det i kunngjøringen fra flyselskapet.

Quatar Airways’ nyere langdistansefly er utstyrt med Qsuites: Suiter i forretningsklassen som har lukkbare dører og skillevegger som utgjør et skille fra omkringliggende seter. Mindre fly og de uten Qsuites har fremdeles åpne seter med få skillelinjer mellom passasjerene i forretningsklasse.

Les også: Strandet på flyplassen i Filippinene, er han virkelighetens Tom Hanks?

Ekstra verneutstyr på personalet

Kabinpersonalet vil ha på seg ekstra verneutstyr, inkludert en engangskjole over uniformene deres, så vel som vernebriller, munnbind og hansker.

Selv om det å kreve minst én ansiktsdekning har blitt vanlig blant globale flyselskaper, er Qatar Airways blant de første som tar steget til neste nivå ved å i tillegg kreve visir. Å bruke munnbind med et visir som et ekstra beskyttelseslag, er med på å redusere spredningen av koronaviruset fra en smittebærer med så mye som 85 prosent, ifølge studier som er sitert av Time.

I likhet med sine konkurrenter fra Midtøsten, dreier flyselskapets forretningsmodell seg om å koble verden gjennom Qatars hovedtad Doha, og for øyeblikket flyr de til land der koronaviruset ikke har sunket helt. Tilleggskravene de nå stiller, bidrar til å forhindre virusets spredning ombord på flyene.

Les også: Postmannens bortgang

Forsøker å skape tillit hos reisende

Qatar Airways' sjef for strategi og transformasjonsansvarlig, Thierry Antinori, fortalte Business Insider i juni at flyselskapet har innført tiltak for å etablere seg som et pålitelig flyselskap. De siste månedene har de i stor grad fungert som et framkomstmiddel for å bringe folk hjem. Når flygniger for fritidsreiser begynner igjen, forsøker imidlertid flyselskapet å skape tillit hos alle reisende ved å innføre sjenerøse, fleksible bestillingsregler og styrke beskyttelsen til passasjerene ombord på flyet.