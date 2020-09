Flyktningleiren Moria i Hellas ble opprettet i 2015, året da over en million flyktninger og migranter kom til Europa. Opprinnelig ble leiren bygd med en offisiell kapasitet på mindre enn 3.000, men har i det siste huset nærmere 13.000 mennesker.

Natt til onsdag ble leiren totalskadd i brann. Tilbake står menneskene som har kalt Moria sitt hjem, mange av dem har mistet alt.

Hellas' migrasjonsminister Notis Mitarakis har opplyst om at ingen mistet livet eller ble alvorlig skadd som følge av brannen, melder avisen Kathimerini.

Greske myndigheter har over flere år innstendig bedt om hjelp fra andre europeiske land, forgjeves. Fram til nå har Europa vært restriktive med å ta imot flyktninger og asylsøkere fra Hellas.

Spørsmålet er om brannen i Moria kommer til å endre EU og de øvrige europeiske landenes politikk.

Les også: Stavanger-kvinne i Moria: – Ingen kan forestille seg traumene som oppsto i natt (+)

Tysk-fransk respons

I et intervju med Dagsavisen onsdag sa politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal, at det er særlig et land som har utmerket seg i innsatsen med å ta imot flyktninger.

– Nok en gang har Tyskland tatt en ledende rolle, akkurat som de gjorde i 2015 da rekordmange asylsøkere kom til Europa, sa Ekeløve-Slydal.

Nå sier Tysklands utviklingsminister Gerd Müller (CSU) at landet bør ta imot ytterligere 2.000 migranter etter brannen i Moria, skriver det tyske nyhets- og medienettstedet BR24.

– Dette er ikke Hellas’ flyktninger, de er Europas flyktninger, sa Müller.

Torsdag varslet også Frankrikes president, Emmanuel Macron, et fransk-tysk Moria-initiativ. Under en pressekonferanse på Korsika torsdag sa Macron at han i fellesskap med Tysklands forbundskansler Angela Merkel vil legge fram et forslag til en plan, og forsøke å få så mange europeiske land som mulig til å ta imot asylsøkere fra Hellas – først og fremst mindreårige.

– En første koordinert respons vil bli kunngjort i løpet av få timer, sa Macron.

Den tyske avisen Bild meldte noen timer senere at de to landene – i samarbeid med andre EU-land – er enige om å ta imot 400 enslige mindreårige fra Moria-leiren. Torsdag ettermiddag var det ikke kjent hvorvidt uthentingen av de 400 mindreårige representerer det fransk-tyske initiativet i sin helhet.

Les også: – Regjeringen har sittet på gjerdet så lenge de kunne

Ingen konkrete løfter fra EU

Brussel har på sin side sagt at de vil hjelpe med det umiddelbare hjelpearbeidet. Ylva Johansson, EUs kommisær for innenrikssaker, skriver på Twitter at de har finansiert flyttingen av 400 enslige barn og tenåringer fra Moria-leiren. Det er disse som nå skal hentes til Tyskland og Frankrike, og potensielt andre EU-land.

Torsdag formiddag bekreftet UNICEF i Hellas at samtlige av de totalt 407 enslige barna var blitt trygt fraktet til fastlandet i Hellas.

Så langt har imidlertid ingen konkrete løfter blitt gitt fra EU-hold om å ta imot asylsøkere fra Hellas.

EU har i flere år forsøkt å finne fram til en felles ordning for flyktninger og migranter. Flere land i Øst-Europa har imidlertid nektet å være med på fordelingsordninger, noe som har ført til en fastlåst situasjon.

– Disse menneskene har vært i limbo på Lesvos under uakseptable forhold i lang tid. Etter brannen vet de ikke hva som skjer, sa seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til Dagsavisen onsdag.

Les også: Moria-barna: Hvem er de og hva handler striden om?

– Helt uakseptabelt!

Samtidig er det fortsatt kaotisk på bakken i Moria. Leger uten grenser satte ord på situasjonen i en Twitter-melding torsdag formiddag:

«Oppdatering: I dag tidlig har teamet vårt blitt forhindret tilgang til klinikken vår utenfor Moria. Lokalbefolkningen som blokkerer veien hindrer oss i å få tilgang til menneskene som fortsatt er inne i den ødelagte leiren, og vårt medisinske anlegg. Det haster med å gi medisinsk hjelp til de som trenger det. Helt uakseptabelt!»

UPDATE: This morning @MSF teams are unable to access our clinic outside #Moria. Locals blocking the road prevent us from accessing the people still inside the destroyed camp and our medical facility. It is urgent to provide medical care for those in need. Totally unacceptable! — MSF Sea (@MSF_Sea) September 10, 2020

Også menneskene som selv flyktet fra brannen på onsdag, ble forhindret på vei mot øyas hovedstad, Mytilene. De ble møtt av opprørspoliti som var utplassert for å sperre veien.

Forholdet mellom migrantene i Moria og lokalbefolkningen har lenge vært spent, og situasjonen skal ha forverret seg etter at det ble påvist koronasmitte i leiren i forrige uke.

Norske kommuner vil ta imot flere

Etter at regjeringen kunngjorde at de vil hente 50 asylsøkere fra Moria, har ordførere fra flere av de største norske byene gått hardt ut med oppfordringer om at Norge bør ta imot flere.

Både Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim sier at de alene har kapasitet til å ta imot 50 asylsøkere.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville ikke stille til intervju i denne saken, men skriver følgende i en epost til Dagsavisen.

– Jeg er glad og takknemlig for engasjementet vi ser rundt om i landet. Dette er sårbare mennesker i en veldig vanskelig situasjon. Nå starter arbeidet med å hente 50 personer til Norge. Det er en start, også er vi klare til å gå i dialog med Hellas for å se hvordan vi kan bistå fremover.

– Er det ikke feil å fremstille dette som at regjeringen reagerer på brannen, når dere i realiteten allerede før brannen hadde bestemt dere for antallet Norge skal ta imot?

– Regjeringen hadde allerede bestemt seg for å hente sårbare familier fra Syria med barn, før den grusomme brannen brøt ut. Brannen medførte at vi valgte fremskynde arbeidet. Beslutningen om å hente barnefamilier og barn fra Moria var en konsekvens av det regjeringen varslet i vår. Så har vi sagt at vi vil gå i dialog med greske myndigheter om hvordan Norge kan stille opp fremover, skriver Ropstad i eposten til Dagsavisen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.