Denne uka har både Sverige, Danmark og Norge skjerpet tiltakene som skal hindre koronaviruset fra å spre seg i stor fart i befolkningen.

Myndighetenes mål i alle landene er å stanse eller bremse smittespredningen så ikke altfor mange blir sjuke samtidig og slik unngå at helsevesenet blir overbelastet og ikke kan hjelpe alle.

Men omfanget av tiltakene varierer mye mellom landene. Mens Danmark og Sverige befinner seg på hver sin ytterkant i Norden, ligger Norge nærmere Danmark.

Sverige mot strømmen

Danske myndigheter har både vært tidligere ute og går lenger enn Norge i å stenge ned samfunnet. I tillegg til skoler og barnehager er også kjøpesentre, kafeer og restauranter stengt. Grensene er stengt og grupper på mer enn ti personer kan straffes med bøter.

I Norge holder kjøpesentre og spisesteder forsatt åpent og det er ingen forbud mot at folk møtes, men den norske regjeringen anbefaler ikke at flere enn fem personer møtes samtidig.

Både Danmark og Norge forlenget denne uka koronatiltakene til 2. påskedag 13. april.

I Sverige går dagliglivet i større grad som før. Selv om det er færre folk på gatene og flere har hjemmekontor så holder det meste åpent som vanlig. Men også der skjerpet helsemyndighetene denne uka tiltakene. For å begrense trengsel og kø ved bardiskene på kafeer og restauranter er det nå ikke lenger lov å bestille mat over disk, all matservering må skje ved bordene.

Ellers holder barnehager og skoler åpent og også idrettslag og treningssentre driver som vanlig. SATS åpnet treningssentrene sine i Sverige igjen denne uka.

I Sverige går livet i stor grad som før, tross koronapandemien. Her fra en uteservering i Stockholm torsdag. Foto: Janerik Henriksson / Ntb Scanpix

Usikre på effektene

Da det norske Folkehelseinstituttet la fram sin statusrapport og anbefalinger for de videre tiltakene sist tirsdag, var det viktigste budskapet at usikkerheten om hvordan de inngripende tiltakene har virket til nå, fortsatt er veldig stor. Myndighetene vet ikke hvor fort smitten sprer seg i befolkningen.

Det er den samme beskjeden danske og svenske myndigheter gir. Tiltakene må få virke lenger før man kan slå fast om de har effekt. Folkehelseinstituttet håper å gi klarere svar allerede i neste uke, men det vil ta mye lenger tid før vi har det fulle bildet.

Trolig vet vi hvilken strategi som fungerer best først om ett års tid, sier smittevernforsker Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst-Norge.

- Dette er ikke et kappløp der vi til slutt teller de døde og de som har færrest har vunnet. Det vil være helt feil. Jeg tror alle prøver å gjøre det beste ut fra dagens kunnskapsnivå, skriver Klein i en e-post.

Svenske myndigheter har fått mye kritikk og spørsmål om sin måte å håndtere koronapandemien på. Men sjefsepidemiolog Anders Tegnell ved Folkhälsomyndigheten er sikker på at de har valgt rett strategi.

- Det er ingen bevis for at det å stenge skoler bidrar til å hindre at eldre mennesker dør, sa Tegnell til Dagsavisen onsdag.

Dette er forskjellene i tiltakene mot korona:

Alle de tre landene oppfordrer til hyppig håndvask, mindre fysisk kontakt og sosialt liv, at eldre og risikogrupper passer ekstra på seg selv og at syke personer isolerer seg.

Skoler og barnehager: Stengt i Danmark og Norge siden 13. og 12. mars, det gjelder også høyere utdanningsinstitusjoner. I Sverige er grunnskoler og barnehager åpne, mens videregående skoler og universiteter/høyskoler har lagt til rette for nettundervisning.

Grupper av mennesker: I Danmark er det forbud mot at flere enn ti kan møtes samtidig i det offentlige rom, brudd på forbudet kan straffes med bøter. Regjeringen oppfordrer danskene til å overholde regelen også privat. I Norge anbefaler regjeringen at ikke flere enn fem personer møtes ute. I Sverige er det forbud mot ansamlinger på mer enn 500 mennesker.

Hjemmekontor: I Norge og Sverige oppfordres de som kan til å jobbe hjemmefra. I Danmark er offentlige ansatte som ikke har kritiske funksjoner sendt hjem. De som kan skal jobbe hjemme, men de skal også ta ut opp til fem dager ferie i løpet av koronakrisa.

Serveringssteder: Alle barer, restauranter og kafeer er stengt i Danmark. I Norge er det forbudt med buffet, men spisesteder kan holde åpent hvis de legger til rette for minst en meters avstand mellom gjestene. I Sverige skal spisesteder kun servere ved bordene, ikke over disk.

Butikker: I Danmark er kjøpesentre stengt. I Sverige og Norge er butikker åpne som vanlig.

Idrett: I Danmark og Norge er all organisert trening, idrettshaller, treningssentre og svømmehaller stengt og idrettsarrangementer avlyst. I Sverige oppfordrer Folkhälsomyndigheten til å trene som før, men oppfordrer til hygienetiltak, å holde avstand og å trene ute om mulig.

Hytta: I Norge er det forbudt å dra på hytta i en annen kommune enn bostedskommunen. I Danmark er det lov å reise til fritidsboligen, men regjeringen oppfordrer til å holde seg hjemme. I Sverige er det også lov å reise på påskeferie, men myndighetene oppfordrer alle til å tenke gjennom om de virkelig må reise nå.

Virksomheter med tett personkontakt: I Danmark og Norge er frisører, fysioterapeuter, tatovører, massører, hudpleiere og alle andre som ikke kan holde god avstand til andre når de utøver yrket sitt, påbudt å stenge. I Sverige er det ingen slike begrensninger.

Grensene: Danmark har stengt grensene for alle innreisende, med noen unntak. Norge kontrollerer grensene og plasserer alle som kommer fra utlandet i to ukers karantene. Sverige har ikke stengt grensene.

Kilder: Folkhälsomyndigheten, regeringen.dk, helsenorge.no/koronavirus

Status koronapandemien fredag 27. mars

* 552.612 personer i 199 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset

* 25.044 smittede er døde, de fleste i Europa. Tilstanden for 21.062 er alvorlig eller kritisk.

* I Norge er 3.581 smittet (16 døde), i Sverige er 3.046 smittet (92 døde), i Danmark er 2.010 smittet (52 døde).

Kilde: NTB