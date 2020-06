– En uakseptabel feil, sier New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, etter at det ble klart at to kvinner som hadde ankommet fra Storbritannia fikk bryte karantenen i sitt hotell, og siden har fått påvist koronasmitte. 320 personer antas å ha vært nærkontakter med de to personer i en kritisk periode, inkludert medpassasjerer på flyet på vei til landet.

New Zealand hadde akkurat nådd en milepæl i kampen mot koronaviruset. 8. juni erklærte regjeringen at landet ikke hadde noen tilfeller av sykdommen covid-19 igjen etter at den siste pasienten med koronavirus og sykdomssymptomer ble friskmeldt og utskrevet.

Nå er militæret satt inn for å påse at karanteneregler overholdes av folk som kommer over grensen, etter at de to kvinnene potensielt kan smittet andre i landet.

Ble ikke testet

De to personene, som er statsborgere av New Zealand, ble satt i karantene på et hotell i Auckland etter ankomst til landet. Ifølge reglene skal innreisende i 14 dagers karantene og testes to ganger i løpet av perioden, en på dag tre og en på dag 12. Karantenen ble imidlertid avbrutt før de hadde testet seg, ved at de fikk tillatelse til å besøke en døende forelder 650 kilometer unna, i Wellington.

At de ikke ble testet først var en stor feil, påpeker statsministeren.

– Det skulle aldri ha skjedd, og kan ikke gjentas, sa Ardern onsdag.

Hun understreker at det som har skjedd ikke er de to kvinnenes feil, men en systemfeil.

Det viste seg deretter at begge kvinne var smittet av koronaviruset. Storbritannia, som de reiste fra, er et av de verst rammede landene i covid-19-krisen. Etter USA og Brasil har Storbritannia flest antall døde i faktiske tall.

Statsminister Ardern sier denne situasjonen ikke endrer statusen landet har som covid-fritt ut fra definisjonen, og at regjeringen hele tiden har antatt at det kan komme smittetilfeller gjennom innreise. Det er lokal smittespredning som er stanset i landet. Det gjenstår å se om flere får påvist smitte etter ankomsten av de to. Helsedirektør Ashley Bloomfield sier myndighetene har sporet opp nærkontaktene og at de derfor ikke er bekymret for at det oppstår et plutselig utbrudd, skriver New Zealand Herald.

Saken har likevel skapt debatt og mye oppmerksomhet i New Zealand, og statsministeren har altså reagert sterkt.

Smitte i Beijing

Frykten for oppblussing er til stede i alle land som begynner å få kontroll over situasjonen, og situasjonen også andre steder viser at spredningen lett kan gjenoppstå. I Kinas hovedstad Beijing har myndighetene nå innført drastiske tiltak igjen etter at det de siste dagene er påvist urovekkende smittespredning.

Minst 60 prosent av flytrafikken til og fra Beijing innstilles som følge av utbruddet at koronaviruset, melder statlige medier onsdag. Byen har også iverksatt en rekke tiltak for å begrense reiser inn og ut av byen, særlig fra områder hvor det har blitt påvist nye smittetilfeller av koronaviruset. De siste dagene er det blitt påvist 137 nye tilfeller av smitte i hovedstaden, 31 av dem det siste døgnet, melder NTB.

Alle skolene i Beijing ble tirsdag stengt igjen. Folk blir bedt om å bli værende i byen, og i mange områder blir folk nektet å gå ut.

FHI: Lumsk virus

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier dette viser hvor viktig det er ikke å slappe av, også i Norge.

– Vi lærer av Beijing og New Zealand at dette er et lumskt virus. Vi kan ikke slappe av, men må være årvåkne, sier Aavitsland i en kommentar til Dagsavisen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: NTB scanpix

Han påpeker at Norge likevel er bedre forberedt nå enn i mars dersom det skulle oppstå en oppblussing.

– Vi ser ikke for oss noen rask, nasjonal økning, men er på vakt for lokale oppblussinger. De må slås ned med lokale tiltak før de spres videre. Da kan vi slippe omfattende stenginger i hele landet. Kommunene er bedre forberedt nå til å oppdage og håndtere slike lokale oppblussinger, sier han.

Han påpeker at vi i slutten av februar bare hadde noen få tilfeller i landet.

– Men så etter vinterferien i uke 8 og 9 kom mange hundre smittede hjem fra Østerrike, Italia, Frankrike og Spania. Dermed fikk epidemien et kraftig oppsving over store deler av landet, sier han.

Aavitsland minner om at faren kan øke nå som folk har mer nær kontakt.

– Akkurat nå regner vi med at det bare er rundt 100 smittede i hele landet, og det smittes noen titalls hver uke, men vi finner jo bare rundt en firedel av tilfellene. Dermed er det hele tiden fare for ny oppblussing. Faren kan øke med mer nær kontakt mellom folk, for eksempel på arrangementer og utesteder i sommer, sier Preben Aavitsland.

– Saken viser faren

Saken i New Zealand viser hvor raskt en ny bølge kan gjenoppstå, advarer eksperter.

– Disse to ny tilfellene illustrerer veldig tydelig hvor raskt regler og retningslinjer kan rakne når de kolliderer med det virkelige liv, sier Amanda Kvalsvig, epidemiolog ved Otago universitet i Wellington, ifølge The Guardian.

Hun mener en slik situasjon lett kan utløse et nytt utbrudd og sette landet tilbake igjen.

– Vi er nå i en situasjon hvor potensielt hundrevis av mennesker har reist i mange timer i et lukket rom med noen som var smittet. Det er en enorm «ryddejobb» som må til for å sikre at alle potensielle smittekjeder brytes, sier hun.

