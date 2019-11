Det hvite hus ble sperret av

Saken oppdateres

Det skal være luftrommet over Det hvite hus som skal være brutt, melder MSNBC.

Det er Secret Service som står ansvarlig for sikkerheten i Det hvite hus. De har ansvaret for sikkerheten.

Forsvaret skal ha sendt jagerfly på vingene.

Et fly skal ha befunnet seg i luftrommet. Dette flyet har ikke svart på anrop.

Flere journalister meldte at de ikke fikk forlate Det hvite hus.

MSNBC melder at Det hvite hus nå er åpnet igjen.

The White House Briefing Room is locked down. Reporters are being prevented from going outside. No explanation of why. pic.twitter.com/cBdwKvSe1x