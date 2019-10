– Det er ikke lenger gitt at man kan stole på USA

– Denne saken har en signaleffekt langt ut over denne konkrete situasjonen i seg selv, og det bekymrer mange republikanere. Trumps beslutning reiser spørsmål om hvorvidt allierte kan stole på USA i en krisesituasjon, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) til Dagsavisen.

Melby har amerikansk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

– USAs posisjon står og faller på at allierte har tillit til USA, hvis ikke går det på USAs interesser løs for alvor. Mange ser på dette som et signal som vil være ødeleggende for USAs posisjon i verden, sier Melby.

Kvalmende

Kritikken mot president Donald Trump er uvanlig sterk også fra støttespillere i eget parti etter at presidenten etter en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kunngjorde at amerikanske styrker skulle trekkes tilbake fra Nord-Syria.

Kunngjøringen ble ansett som et grønt lys for en tyrkisk offensiv mot de syriske kurdiske styrkene, som i Syria-krigen har vært USAs allierte i kampen mot Den islamske staten (IS). Onsdag startet Tyrkia sine angrep på syrisk side.

– Skaden på vår anseelse og vår nasjonale interesse vil være ekstraordinær og langvarig, sier den republikanske senatoren Marco Rubio.

– På anmodning fra vår administrasjon tjente kurderne som de primære bakkestyrkene mot IS i Syria, slik at amerikanske styrker ikke trengte å være det, sier Rubio, ifølge CNN.

– Nyhetene fra Syria er kvalmende, sier Liz Cheney, nummer tre i rangeringen blant republikanerne i Representantenes hus.

Kritikken er også knallhard fra den republikanske senatoren Lindsey Graham, ellers en støttespiller av presidenten.

– Denne invasjonen vil føre til at IS styrkes igjen i Syria, det vil styrke USAs fiender inkludert al-Qaida, Iran og Russland, og det vil utløse nok en endeløs konflikt i det som til nå har vært en av de tryggeste og mest stabile områdene i Syria, skriver Graham i en uttalelse sammen med den demokratiske senatoren Chris Van Hollen.

Senator Lindsey Graham er normalt en støttespiller til Trump, men har gått sterkt ut. Foto: NTB scanpix

– Visste godt

Tyrkia fikk ikke grønt lys fra USA til sin militæroffensiv i Nord-Syria, har USAs utenriksminister Mike Pompeo sagt.

Men Trump visste på forhånd nøyaktig hva slags militæroperasjon Tyrkia ville igangsette, sier en rådgiver av president Erdogan til CNN. Både rådgivere fra utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet skal ha gitt Trump råd om ikke å trekke amerikanske styrker ut av området.

– Det at Trump trekker tilbake styrkene var åpenbart et klarsignal til Tyrkia, sier Svein Melby.

Trump har alltid snakket om at USA skal komme seg ut av langvarige og dyre konflikter i utlandet, men har møtt motstand fra egne rekker. Tidligere forsvarsminister James Mattis gikk i fjor av i protest mot Trumps signaler om at han ville trekke styrkene ut av Syria.

– Men det er åpenbart at denne saken har forårsaket en intern kritikk som vil ikke tidligere har sett så kraftig uttalt, og dessuten fra en flokk som oppfattes som sterke støttespillere av Trump, sier Melby.

Han sier det likevel er begrenset hva Kongressen kan gjøre, fordi den i liten grad kan diktere Det hvite hus i utenrikspolitikken.

Posisjon på spill

Det er de langsiktige konsekvensene som først og fremst bekymrer Trumps kritikere både blant eksperter og politikere i USA. Det kan ha konsekvenser for kampen mot IS, men ikke minst også for USAs framtidige allianser.

– Konsekvensene for kurderne er selvsagt viktige, men de tenker først og fremst på USAs posisjon. USA har aldri alene kunnet dominere verdenspolitikken: Et nettverk av allianser, baser og samarbeid har gjort at USA fått en maktposisjon som ikke konkurrentene kan vise til. Verken Kina eller Russland har hatt en nettverk av stater som vil alliere seg mot USA. Men Trump har sett dette kun som en utgiftspost for USA, i stedet for en uhyre viktig komponent for USAs verdensposisjon, sier Melby.

– Dette bør få allierte som har alle sine egg i USAs kurv til å stille oss spørsmålet om vi kan ha USA i ryggen. Det gjelder også Norge. Og hva skjer om Trump blir gjenvalgt? Jeg vil ikke bli overrasket om han vil trekke USA ut av NATO, sier Melby.

Svekket Trump?

Syria-retretten vil neppe være negativ for Trumps standing hos egne velgere, siden han følger løftet om å trekke USA ut av kriger i utlandet.

– Opinionen i USA er ikke så opptatt av Tyrkia, Syria og kurderne. Hvis Trump svekkes er det først og fremst i det politiske miljøet, sier Melby.

Spørsmålet er om reaksjonene blant republikanerne kan føre til at flere partifeller vender Trump ryggen i en sårbar tid der prosessen rundt riksrett er i gang.

– Denne saken er nok ikke i seg selv nok til å forandre situasjonen i det republikanske partiet. Men den kan være medvirkende i å tippe noen tvilere mot Trump dersom riksrettssaken baller på seg og det kommer flere avsløringer som er negative for Trump rundt Ukraina-saken – som jeg tror vil skje. Da kan man se en opinionssvingning hvor det er økende støtte til riksrettssaken mot Trump, noe som igjen kan påvirke politikerne. Da kan Syria-saken være dråpen, fordi også denne reiser tvil om kompetansenivået i administrasjonen, sier Melby.

En måling offentliggjort av Fox News viser at 51 prosent vil ha Trump stilt for riksrett og fjernet, opp fra 42 prosent i juli.

