Du vrir deg i sengen, åpner et halvt øye. Det er natt, men du er våken – igjen. Hvorfor?

– Det er en misforståelse at man sover natten gjennom. Det er det ingen som gjør, sier søvn-coach Katie Fischer til The Guardian.

Hun støttes av Alice Gregory, psykolog ved University of London, som også har skrevet boken «Nodding Off» (duppe av).

– Man er våken mange ganger i løpet av en natt, i veldig korte perioder. Typisk sovner man igjen uten å engang ha oppfattet at man var våken. Men noen ganger er man mer klar over det, og noen ganger våkner man helt. Det kan være på grunn av temperaturen på soverommet eller fordi du må opp på toalettet, men også medisinske årsaker, sier hun til avisen.

Shuteye and sleep hygiene: the truth about why you keep waking up at 3am https://t.co/2B2bRX44Kf — Alice Gregory (@ProfAMGregory) February 17, 2020

Å våkne om natten behøver ikke nødvendigvis bety at du har en søvnlidelse, påpeker psykologen, som likevel anbefaler et besøk til fastlegen hvis du plages mye. Men urolig søvn eller mangel på søvn over tid kan uansett få uheldige følger.

Det store bildet

Ligger det ikke en medisinsk årsak bak, som søvnapné, ser Fischer på det større bildet for å finne svar.

– Har du barn? Har du en partner som snorker eller jobber skift? Man trenger ikke nødvendigvis å ha egne søvnproblemer, men den eller de du bor med kan ha det. Da påvirker det gjerne også deg, poengterer Fischer.

Også livsstilsendringer kan ha stor effekt på søvnen din, poengterer hun.

– Er du for eksempel bevisst på når på døgnet du drikker kaffe? Folk undervurderer hvor lang effekt koffein har. Ikke drikk det etter klokken 14 eller 15 på dagen, mener Gregory.

– Mengden vann du drikker i løpet av en dag kan også påvirke søvnen. Selv om du bare er litt dehydrert, kan det gjøre søvnen dårligere, legger hun til, i Guardian-saken som kan leses i sin helhet her.

Koffein og sukker påvirker

Også sukker kan være en uheldig faktor for søvnen din. I en studie som nylig ble publisert i Journal of the American Heart Association, har forskere fra Irving Medical Center hos Columbia University sett på forholdet mellom søvnkvalitet og kostholdsmønstre hos 500 kvinner, skriver CNN.

Studien viser at jo mer sukker, koffein og mettet fett, jo dårligere ble søvnkvaliteten.

– I vårt moderne samfunn jobber vi ofte seint på døgnet. Vi spiser i tillegg seint, og noen ganger undervurderes det hvor viktig søvn er for en sunn livsstil, sier legen Brooke Aggarwal til CNN. Hun er en av de ledende legene i studien.

Aggarwal peker på viktigheten av å spise sunnere for å kunne få bedre søvnkvalitet. I tillegg trekker hun fram det hun kaller «god søvnhygiene».

– God søvnhygiene inkluderer følgende: Sørg for at soverommet ditt er mørkt og kaldt når du sover. Ikke ha «overflødig» lys i rommet, som for eksempel det blå lyset fra mobiltelefonen din.

Et annet tips er å skape din egen «roe deg ned»-rutine på kvelden. Dette kan inkludere meditasjon, et bad eller å skru av telefonen en stund før sengetid, skriver CNN. Les hele saken her.