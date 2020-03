Desperat koronakrise i New York: Masseforsøk med malariamedisin

Med eksplosiv økning i smittede og sykehus som er overfylte av alvorlig syke koronapasienter, øker krisen fra dag til dag i New York. Nå eksperimenteres det på omfattende nivå med å dele ut titusenvis av doser med antimalariamedisiner til alvorlig syke, skriver The Washington Post.

I selve New York city er over 23.000 smittet fredag, mens tallet er over 37.000 i delstaten New York, som utgjør et større område.

Rekordfart

Om malariamedisin virker for koronapasienter er ikke bevist, selv om enkelte små studier kan tyde på det. Men utprøvingen settes i gang i rekordfart i New York. Planlegging av et så komplekst initiativ tar gjerne opp til ni måneder - nå skjer det på tre dager, forteller en ekspert fra helsemyndighetene i delstaten New York til The Washington Post.

Det er medkamentene hydroksyklorokin og klorokin i kombinasjon med antibiotikumet azithromycin som skal brukes på pasientene.

Også i Norge testes malariamedisinen hydroksyklorokin på koronapasienter, og også ebolamedisinen Remdesivir, ble det meldt i forrige. Testingen av malariamedisiner mot covid-19 i Norge skjer i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og er en del av en internasjonal studie. Studien skal kartlegge hvilke medisiner som eventuelt virker mot viruset.

Desperat

Masseutprøvingen i New York skjer i en stadig mer desperat situasjon i storbyen:

* Det jaktes på sykehuslokaler, og et konferansesenter er blitt omgjort til et midlertidig sykehus.

* Andre avdelinger gjøres om til avdeling for koronapasienter.

* Sykehusansatte melder om kritisk mangel på utstyr. Bilder av sykehuspersonale som har måttet tre søppelposer over seg i mangel av beskyttende antrekk er spredt på internett.

* Situasjonen er alvorlig i flere deler av landet, og USA gikk torsdag forbi Kina i antall smittede totalt.

Trump vil løse opp

Mens Kina ifølge statistikken har stabilisert seg på rundt 81.000 smittede, med kun svak vekst, skyter tallene i USA i været fra dag til dag, og var fredag over 85.000, ifølge Worldometers.

Det skaper derfor bekymring blant mange eksperter at president Donald Trump allerede har begynt å snakke om å slakke på restriksjonene. Han har sagt at han syns det ville være flott om kirkene kunne fylles til påske. Nøyaktig hva slags beskjed som vil komme fra Det hvite hus er ennå ikke klart; Trump har sagt han vil vurdere situasjonen når det nærmer seg slutten på den inneværende perioden på 15 dager med tiltak og anmodninger fra regjeringen, blant annet om sosial distanse, som startet 16. mars.

President Donald Trump. Foto: NTB scanpix

– Dette er et land som var bygget for å få ting gjort, og befolkningen vår ønsker å gå tilbake til jobb. Jeg hører det klart og tydelig fra alle, sa Trump til pressen torsdag.

Det som vurderes er om enkelte områder i USA med lite smitte kan få løsere restriksjoner. Myndighetene vil definere ulike områder ut fra om de har lav, middels eller høy risiko. Ut fra slike nye retningslinjer ønsker Trump å gi delstater og lokale ledere mulighet til å fatte beslutninger om de enten skal beholde, øke eller lempe på regler om sosial distanse og andre tiltak som er iverksatt for å bremse spredning av koronaviruset.

Advarer

Men faren ved å åpne opp i områder som tilsynelatende ikke er hardt rammet er nettopp at man da kan gå glipp av muligheten til å stanse spredning tidlig i disse områdene. Flere eksperter advarer derfor om å slippe opp for tidlig.

– Inntil det er omfattende testing tilgjengelig og vi kan forstå tidslinjen og forstå omfanget av smittespredning blant barn, blant personer uten symptomer, er det virkelig for tidlig å snakke om å lette og åpne opp i enkelte områder. Dette er noe man bør gjøre lenger fram i tid, sier Richard Besser, tidligere fungerende direktør ved Centers for Disease Control and Prevention i USA til CNN.

Varsellampene blinker mange steder i USA, og storbyer som Chicago, New Orleans og Los Angeles opplever krisen allerede.

Ordføreren i Los Angeles, Eric Garcetti, advarer også om oppmykning på enkelte steder.

– Iran var det nye Kina. Italia var det nye Iran. Spania var det nye Italia. New York er det nye Spania. Los Angeles kan bli det nye New York. Det kommer til å skje i Topeka. Det kommer til å skje i Atlanta. Det kommer til å skje i Louisville. Det er allerede der, sier Garcetti.

