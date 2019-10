Mandagens utgave av den australske avisen Herald Sun, så litt annerledes ut enn vanlig. Hele forsiden var nemlig dekket i svart. Det samme gjorde et titalls flere australske aviser, skriver CNN.

De sensurerte forsidene er en samlet protest for å beskytte pressefrihet i Australia.

Holder regjeringen ansvarlig

De maskerte forsidene er et «samlet rop for frie medier, etter flere angrep på journalisters rett til å hold regjeringen ansvarlig og rapportere sannheten til det australske folk», skriver Australian Business Review.

Formålet er å kaste lys på korrupsjon og hemmelighold hos australske myndigheter. «Hva skjuler regjeringen, når de holder sannheten fra deg?» er spørsmålet som lå mellom avisenes svarte linjer.

Les også: Dans og protester for endring

Pressefrihet i fare

Protesten kommer i etterkant av en rekke razziaer fra australsk politi, mot mediehus. I juni ransaket politiet hjemmet til journalist Annika Smethurst. Razziaen er blitt knyttet til en rapport hun publiserte i 2018, hvor det kom frem at regjeringen planla hvordan de kan spionere på australske borgere.

Samme uke fikk også rikskringkasteren Australian Broadcasting Corp (ABC) politiet på døren.

Politimenn dukket opp hos medie-gigantens hovedkontor i Sydney, med ransakelsesordre av to reportere og en nyhetssjef.

Årsaken var ifølge ABC en serie artikler det statsfinansierte mediehuset publisert i 2017, under navnet «The Afghan Files». Der kom det kom frem at australske spesialstyrker hadde drept menn og barn i Afghanistan.

Australsk politi sa at ransakelsen skjedde på bakgrunn av «publisering av hemmeligholdt materiale».

«Dette kan forventes fra et autoritært land, men ikke i et demokrati» skrev Reportere uten grenser på Twitter i etterkant.

Les også: Byrådsplattformen i Oslo er klar

Uvanlig samarbeid

De to ransakelsene i juni satte en støkk blant australske medier. I etterkant har hendelsene blitt omtalt som «alvorlige trusler» mot australsk pressefrihet.

Mandagens protest har vakt stor oppsikt i landet, hvor mediene vanligvis er kjent for å konkurrere mot hverandre.

I sammenheng med masseprotesten har en egen nettside blitt opprettet, under slagordet «Your right to know» [Din rett til å vite].