Tirsdag startet reiksrettsaken mot Donald Trump, hans andre på ett år.

Trump selv var ikke til stede i Senatet, men fulgte saken fra golfklubben sin i Palm Beach i Florida. Han likte ikke det han så og ble ifølge medarbeidere rasende på forsvarsadvokatenes innsats. Ifølge flere medier skal han ha protestert høylytt foran TV-en sin i Florida.

Trumps advokat David Schoen endte sågar med å trende på Twitter. Ikke på grunn av det han sa under sin innledning, men hva han gjorde, melder flere medier deriblant Fox News.

Schoen tok flere ganger en slurk vann underveis. Ikke noe uvanlig med det, tenker du kanskje?

Neida, men det mange la merke til var at han ved hver munnfull la hånden på hodet.

Tupé?

Vittige stemmer på Twitter mener han gjorde dette for å holde en tupé på plass. Men slik var det ikke.

Derimot fikk flere en leksjon i ortodokse jødiske skikker.

Advokaten er nemlig praktiserende jøde.

Rabbi Menachem Genack, administrerende direktør for kosherdivisjonen til den ortodokse unionen i USA, forklarte at siden Schoen er en praktiserende jøde, må han dekke hodet og si en velsignelse når han spiser eller drikker.

– Hver gang vi spiser eller drikker noe, sier vi en velsignelse for å takke Gud, og vi dekker hodet, vanligvis med en kipa, for å vise respekt og erkjenne at det er noen over oss, sa Genack til New York Post.

– Fordi han ikke bar kipa, ville han i det minste dekke hodet med hånden, sa Genack videre.

