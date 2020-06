Løpet har snevret seg mer inn i spekulasjonene rundt hvem demokraten Joe Biden vil velge som sin visepresidentkandidat, etter at Amy Klobuchar i forrige uke sa at hun ikke er aktuell, og samtidig oppfordret Biden til å velge en ikke-hvit kvinne.

Skal velge: Joe Biden. Foto: NTB scanpix

Det hele har styrket særlig en kandidat; California-senator Kamala Harris.

Fra før av er det mange som håper og venter at Biden velger en ikke-hvit kandidat, særlig etter de siste ukers protester og oppmerksomhet rundt rasisme og diskriminering. Klobuchar var regnet som en sterk kandidat, men er hvit, og har fått et kritisk blikk på seg og sin historie som statsadvokat i Minneapolis.

– Det er mye som taler for at Biden kommer til å velge en svart kvinne nå, sier Are Tågvold Flaten, redaktør i AmerikanskPolitikk.no.

Biden har sagt at det skal bli en kvinne. Valget skal tas før august. Så hvem står igjen som aktuelle kandidater etter Klobuchars kunngjøring og de siste ukers utvikling?

Her er de mest aktuelle:

Kamala Harris

Kamala Harris. Foto: NTB scanpix

Senatoren fra California (55) har en god stund vært nummer én på CNNs liste over rangeringer av aktuelle kandidater. Hun er også bookmakeres favoritt.

Harris stilte opprinnelig selv i demokratkampen om å bli presidentkandidat, men trakk seg allerede i desember, og ga sin støtte til Biden i mars.

Harris er også favoritten til alle de tre deltakerne i panelet i podkasten «2020» for Dagsavisen og Amerikanskpolitikk.no; Are Tågvold Flaten, Henrik Heldahl og Sigrid Rege Gårdsvoll.

– Hun treffer en stemning som er i det demokratiske partiet nå, sier Sigrid Rege Gårsvoll.

Are Tågvold Flaten, redaktør for Amerikanskpolitikk.no, er enig:

– Hun er det åpenbare valget, og har vært det ganske lenge, ikke minst som en representant for fremtiden til det demokratiske partiet fra og med 2024, sier Flaten.

Det er ventet at Biden, dersom han blir president, neppe vil sitte mer enn én periode. Han fyller 78 år i november og vil dermed være 82 når den første presidentperioden går ut. Han må ha en visepresident som er egnet til å ta over.

Kamala Harris har vært et stjerneskudd i lang tid, mener Flaten.

Henrik Heldahl lister opp en rekke fordeler med Kamala Harris.

– Hun vil blidgjøre partiet, er «up and coming», hun sitter i Senatet, har en relevant bakgrunn, er kjempesmart og velartikulert. Hun er ideoligisk plassert midt i partiet. Hun er det tryggeste og mest sannsynlige valget, sier Heldahl.

Kamala Harris har erfaring som statsadvokat i California, og har indisk mor og en far fra Jamaica.

Det som eventuelt trekker ned for henne er hun ikke drev en god valgkamp da hun selv stilte i presidentkampen i det demokratiske partiet, mener Flaten. Andre har trukket fram svakheter fra hennes tid som statsadvokat, som kan sees på med kritiske briller etter de siste ukers protester.

Det er også spørsmål om hvor godt Biden liker Harris, og Harris var selv ganske krass i kritikken mot Biden da hun selv stilte som kandidat. Men dette er lenge siden, og Joe Biden har selv skrytt av henne.

– Hun er solid. Hun kan bli president selv en gang. Hun kan bli visepresident, har Biden sagt tidligere.

Val Demings

Val Demings. Foto: NTB scanpix

Nummer to på bookmaker-oversikten på Bookies. Er blitt et hyppig nevnt navn i det siste fordi hun har en bakgrunn som passer godt med tanke på de siste ukers debatt om rasisme og politivold. Hun er nå representant fra Florida i Representantenes hus. Har vært politisjef i Orlando, men det blir også av noen brukt mot henne. Hun ble kjent da hun var blant lederne i Kongressen under riksrettssaken mot Donald Trump.

Panelet hos Amerikanskpolitikk mener hun er en solid utfordrer til Harris.

– Val Demings er blitt et mye mer sannsynlig valg de siste ukene, sier Sigrid Rege Gårdsvoll.

– Jeg mener det er helt meningsløst for Biden å velge noen andre enn Kamala Harris eller Val Demings, sier hun.

Både hun og Are Tågvold Flaten mener Demings og Harris ligger langt over de andre kandidatene når det gjelder sannsynlighet for å bli valgt av Biden.

Blant andre mindre aktuelle, men som nevnes ofte, er:

Keisha Lance Bottoms

Keisha Lance Bottoms. Foto: NTB scanpix

Stiger og stiger i aktualitet, mener CNN, som plasserer henne på andreplass etter Harris. Ordføreren i Atlanta er stadig på TV for å snakke for Biden. Har vært en sterk stemme i debatten om rasisme og diskriminering. Delstaten Georgia, som Atlanta ligger i, er dessuten en potensielt viktig stat for Demokratene; tradisjonelt konservativ, men kan bli demokratisk.

For lite erfaring trekker kraftig ned for henne.

– Hun kan nesten ikke bli valgt, mener Flaten.

– Hennes erfaring er som borgermester i Atlanta, og Biden er 78 på innsettelsesdagen, påpeker han.

Michelle Lujan Grisham

Michelle Lujan-Grisham. Foto: NTB scanpix

Guvernøren i New Mexico er nummer tre på CNNs liste.

– Selv om det er mye fokus på at Biden vil plukke en afroamerikansk kvinne, ikke se bort fra hvor viktig det ville være, både symbolsk og politisk, å skape historie med den første latinamerikanske kvinnen som kandidat, skriver politisk redaktør Chris Cillizza.

Hun var den første demokratiske latinamerikanske guvernør i USA, og har også sittet i Kongressen.

– Men hun er ikke veldig kjent, de aller færreste, selv de som følger amerikansk politikk, har hørt om New Mexicos guvernør, sier Henrik Heldahl.

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren. Foto: NTB scanpix

Senatoren er et sterkt kort, men kandidaturet er sterkt svekket av at hun er en hvit kvinne fra Massachusetts. Hun er også ganske gammel, 72 år, noe som ikke er en fordel ved siden av Joe Biden. Fordelen hennes er at hun er svært erfaren, og kan ta over presidentjobben fra dag én.

– Hun vil være relevant i det demokratiske partiet også framover når det blir mer fokus på økonomi, mener Are Tågvold Flaten.

Sigrid Rege Gårdsvoll har ingen tro på at Warren blir valgt.

– Warren er et helt tonedøvt valg for den situasjonen det demokratiske partiet er i, pluss at hun er gammel, hvit og fra Massachusetts.

Andre:

* Stacey Abrams. Tidligere representant for Georgia i Represenantenes hus, har sagt rett ut at hun ønsker seg jobben, men har falt på listen og anses for uerfaren.

* Gretchen Whitmer. Guvernøren i Michigan fikk enormt med oppmerksomhet på godt og vondt på grunn av de strenge koronatiltakene hun innførte i staten, men er hvit, og har falt mer ut etter rasismedebatten.

* Susan Rice. Tidligere FN-ambassadør og nasjonal sikkerhetsrådgiver under Obama. Fordeler: afroamerikansk, svært erfaren, godt forhold til Joe Biden. Men det vil være nok en person fra Obama-æraen.

* Tammy Duckworth. Senator fra Illinois, thailandsk bakgrunn. Mistet begge bena i Irak-krigen.

