– Denne versjonen av Trump vil redde liv

– Denne versjonen av Donald Trump vil redde liv, skriver CNN-reporter i Det hvite hus, Stephen Collinson, i en kommentar etter presidentens pressekonferanse mandag, da han kom med de mest omfattende tiltakene så langt i koronakrisen.

– Trump har klart å opptre som en normal president, mener Collinson.

– Presidenten viste amerikanerne noe de sjelden har sett fra ham, i den mest dystre pressekonferansen så langt om koronapandemien. Han la fram informasjon basert på fakta. Han manet til nasjonal enhet og virket som om han var innstilt på å bidra til det. Og han droppet sin gamle vane om å hause opp det best tenkelige utfallet av en situasjon med usannsynlige superlativer. I stedet kommuniserte han alvoret i en raskt voksende krise, skriver Collinson i CNN, som ofte er kritisk til Trump, og som er et av mediene presidenten bedyrer at han ikke følger med på.

Strammer inn

Innstrammingen av tiltakene i USA kommer etter intens kritikk mot presidenten og økte krav om flere tiltak for å bekjempe koronaviruset.

Myndighetene har blant annet gitt følgende oppfordringer til det amerikanske folk:

* Unngå samlinger med mer enn ti mennesker.

* Holde seg unna restauranter, barer og utesteder.

* Unngå unødvendig reising.

* Vurdere nedstengning av skoler.

* Oppfordre til å avlyse private besøk.

* Jobbe hjemmefra og ha hjemmeskole for barna om man kan.

* Ikke gå ut hvis man er syk.

Til august?

– Hvis alle gjør disse viktige endringene og ofrene nå, vil vi stå sammen som en nasjon og nedkjempe viruset, og så kan vi ha en stor feiring sammen, sa Trump.

Tiltakene er oppfordringer, ikke forbud. Fra før av har USA stengt innreiser fra Europa. Samtidig gjøres en rekke ting på delstats- og kommunenivå. Blant annet har flere delstater og store byer allerede stengt barer, utesteder og kulturarrangementer, mens restauranter bare leverer take-away. Det gjelder blant annet New York og Los Angeles. I de to storbyene har man også nå stengt skolene.

Trump, som tidligere har sagt at det nok snart vil dempe seg og at ting var under kontroll, sa i den siste pressekonferansen at det er usikkert når livet blir normalt igjen, men mener det vil ta flere måneder.

– Vi må se hva som skjer, men de tror august, kanskje juli, og det kan bli lenger enn det, sa Trump.

Tirsdag meldte amerikanske medier at Trump vil bruke 850 milliarder dollar på nye tiltak for å takle de økonomiske følgene av koronakrisen. Pengene skal blant annet brukes på kutt i inntektsskatten og krisehjelp til flyselskapene.

Kilder opplyser til nyhetsbyrået AP at også amerikanske småbedrifter skal få hjelp. Kriseplanen skal etter planen presenteres for republikanerne i Senatet tirsdag, melder NTB.

– USA er sårbart

Kun 45 prosent av velgerne syns Trump har gjort en bra jobb i koronakrisen, ifølge en måling fra NBC gjort før helgen.

Det vil uansett være en stor jobb å få et så stort land med så mange innbyggere og mange ulike delstater til å gjøre massive endringer, påpeker USA-kommentatorene i en podkast av Dagsavisen og nettstedet Amerikanskpolitikk.no.

– Når man i et lite land som Norge, der det er nokså lett å få ut nokså likelydende informasjon til folk, likevel ser hvor vanskelig det kan være til tider, kan man bare tenke seg hvordan det er i USA, med alle de ulike delstatene og et splittet medielandskap, sier Are Tågvold Flaten, redaktør av Amerikanskpolitikk.no, i podkasten.

Vårin Alme i Amerikanskpolitikk.no peker på at strukturen i det amerikanske samfunnet også gjør situasjonen vanskelig.

– Ikke minst har man i USA en mangel på sosial sikkerhetsnett; udokumenterte personer som er redde for å oppgi papirer og vise seg på sykehus, mennesker som ikke har sykelønn og som derfor kommer på jobb selv om de har symptomer, og tester som ikke er blitt dekket eller ikke er tilgjengelig. Det gjør at USA er i en utrolig sårbar situasjon, sier Vårin Alme.

Flaten sier det likevel ser ut til å være en økning av folk som tar koronakrisen på alvor.

– Det har vært en markant endring de siste dagene, sier Flaten, og refererer til amerikanere som for noen dager siden støttet Trump i hans tilbakelente tilnærming, men som nå etterlyser skarpere tiltak.

Avlyste valg

Også den demokratiske kampen om å bli presidentkandidat påvirkes av koronakrisen: Tirsdag skulle demokratene stemme i nominasjonsvalg i fire delstater, men staten Ohio valgte å utsette primærvalget på grunn av koronakrisen. Valgene var ventet å gå sin gang i Florida, Illinois og Arizona. Ifølge The New York Times var det ikke ventet at koronakrisen ville ha mye å si for deltakelsen i statene Florida og Arizona, fordi mange har forhåndsstemt.

Biden og Sanders droppet håndhilsing under debatten søndag. Foto: NTB scanpix

Joe Biden ser ut til å være stadig sikrere på seieren i nominasjonen, og lå før primærvalgene tirsdag an til solide seiere over Bernie Sanders i alle delstatene som skulle stemme den dagen.

Koronakrisen kan også virke positivt for Biden. Under søndagens TV-debatt mot Sanders trakk han stadig fram sin erfaring.

– Biden hadde planer å framstå som en president som kan ta over fra dag én, med fokus på valgbarhet, krisen USA står i, sine erfringer fra Obama-administrasjonen, og tidligere kriser han har vært med på å håndtere, sier Are Tågvold Flaten.

Bernie Sanders har sagt han ikke vil gi seg selv om Biden styrer mot seier. Han ønsker trolig å påvirke Biden til å ta til seg mer av venstrepolitikken Sanders står for.

