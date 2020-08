De første ti dagene i august har det blitt oppdaget 10.136 store branner i det brasilianske Amazonas, skriver The Guardian. Det utgjør det verste begynnelsen på brannsesongen på et tiår, og er en økning på 17 prosent fra i fjor.

– Dette er det direkte resultatet av denne regjeringens manglende miljøpolitikk, sier Romulo Batista, seniorskogkampanje for Greenpeace Brasil til The Guardian.

– Regjeringens politikk fungerer ikke

Tallene vil sannsynligvis øke den voksende følelsen av alarm blant bedriftsledere og investorer for den negative effekten som skyldes den pågående ødeleggelsen av Brasils regnskog, skriver The Guardian.

– Det er en veldig bekymringsfull situasjon. Det er klart at regjeringens miljøpolitikk i regnskog-saken ikke fungerer, sier Candido Bacher, administrerende direktør i Brasils største bank, Itaú Unibanco, til den brasilianske avisen Economia Estadão onsdag.

I juli forbød regjeringen branner i 120 dager i Amazonas og Pantanal-regionene, hvor det også oppstår flere branner. Tirsdag hevdet Brasils president, Jair Bolsonaro, feilaktig at rapporter om økende antall branner i Amazonas var «en løgn».

– Denne påstanden om at Amazonas brenner opp er en løgn, og vi må bekjempe den med fakta. Hvis dere flyr over Amazonas vil dere ikke se en eneste flamme, og heller ikke en brøkdel av en hektar avskoging, sa Bolsonaro til andre statsledere i Sør-Amerika tirsdag, ifølge Reuters.

Ga DiCaprio skylden

Presidentens administrasjon har ikke vært i stand til å kontrollere økende branner og avskoging til tross for en kostbar hæroperasjon som ble satt i gang i mai. Hæroperasjonen kalt Operasjon Green Brasil 2, ledes av visepresident General Hamilton Mourão, og involverer tusenvis av soldater. Ifølge forsvarsdepartementet i Brasil har de så langt beslaglagt 28.100 kubikkmeter trevirke og delt ut bøter på 575.000 pund.

I juli var det 28 prosent flere branner enn for ett år siden, ifølge Brasils romforskningsinstitutt (INPE), som har ansvar for satellittovervåking. Avskogingen fra august 2019 til juli 2020 har økt med 34 prosent.

– Det er mye propaganda. Du bekjemper ikke avskoging med en hæroperasjon, du gjør det og jobber hele året med etterretning og koordinering, sier Greenpeace's Batista om operasjonen.

For et år siden forsøkte president Bolsonaro å skylde på skuespiller Leonardo DiCaprio og frivillige organisasjoner for branner, uten å argumentere med noe bevis. Han sparket også sjefen for INPE. Tirsdag, under et møte med regnskoglandene, kom han med flere uriktige påstander.

Avskogingen i Amazonas øker kraftig

INPE overvåker verdens største regnskog fra satellitter og konstaterer at 9.205 kvadratkilometer er hogd og brent de siste tolv månedene, et område på størrelse med Kypros. Dette er en økning på 34 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

– Avskogingen er et resultat av bevisst politikk, sier Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Eggen.

– Det er en varslet katastrofe, som vi har advart om lenge, sier han.

Norge har det siste tiåret bidratt med hele 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i Amazonas, som et ledd i arbeidet med å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

Utbetalingene til fondet ble stanset i august i fjor etter at landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro la ned styret for fondet og gjenåpnet for hogst og gruvedrift i regnskogen. Eksperter peker på at brannene ikke er naturlige i regnskogen, men blir påtent for å rydde plass til beitemark.

