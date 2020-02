Den nye felles fienden i Midtøsten: koronaviruset

ISRAEL, JAFFA (Dagsavisen): Under en pressekonferanse i Teheran avfeide Iraj Harirchi, Irans visehelseminister, alle rapportene om at myndighetene hadde hemmeligholdt at det farlige koronaviruset nå sprer seg som ild i tørt gress.

Harirchi var tydelig under press og både svettet og harket mens han snakket med de frammøtte journalistene. En dag seinere offentliggjorde han et videoopptak han gjorde i sitt eget hjem.

– Jeg er selv blitt smittet. For bare noen minutter siden ble jeg fortalt at diagnosen er klar, sa Harirchi mens han så inn i kameraet.

Ground Zero i Iran skal ha vært den hellige byen Qom, som hadde mottatt et besøk av en delegasjon fra Kina. Nå har viruset med navnet covid-19 som oppstod i den kinesiske byen Wuhan, spredt seg til praktisk talt alle provinser i Iran. Offisielt har kun 19 mennesker mistet livet, men mange sykehussjefer har innrømmet at de hadde fått ordre om å hemmeligholde de virkelige tallene.

Antallet døde og smittede i Iran stiger nå kraftig. Torsdag var antallet døde steget til 22 og 141 har fått påvist smitte, i følge det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Under press

Regimet i Teheran er dermed enda en gang på defensiven. I januar holdt myndighetene i flere dager skjult at det var Iran som hadde skutt ned et ukrainsk passasjerfly over hovedstaden. Flere iranere Dagsavisen snakket med i går forteller at de nå holder seg innendørs så mye de bare kan. Men mange er også sinte.

– Vi begynner å bli lei. En kan ikke stole på et ord av hva vår regjering sier, sier en mann i Teheran.

Og når myndighetene ikke ser ut til å kunne berolige folk, kommer sjarlatanene fram. En religiøst-fundamentalistisk leder fra Qom vekket oppsikt da han foreslo til sine 120.000 følgere på meldingstjenesten Telegram at man kunne smøre sitt rektum med en viss olje, og så skulle man være beskyttet mot koronaviruset.

Men krisen er alvorlig. De fleste land i Midtøsten har nå innstilt flygningene til Teheran. Men ikke Libanon. Opposisjonelle i Beirut sier det er press fra den iransk-støttede Hizbollah-geriljaen som sørger for at flygningene får fortsette. Faren nå er at viruset skal spre seg raskere ikke bare til Libanon, men enda verre, til det det krigsherjede nabolandet Syria.

Saken fortsetter under bildet

Koronaviruset sprer seg nå kraftig i Midtøsten etter at smitten brøt ut i Iran. Her fra Bahrains hovedstad Manama, myndighetene har forbudt alle reiser til Iran. Foto: Mazen Mahdi/Ntb Scanpix

Rammer sårbar region

I Midtøsten er koronaviruset foreløpig blitt påvist blant annet i Iran, Irak, Libanon, Israel, Kuwait, Bahrain og Egypt. Saudi-Arabia har stengt adgangen til de hellige stedene i Mekka.

I motsetning til mange andre steder i verden, er Midtøsten herjet av krig. Viruset vil dermed kunne spre seg lettere her fordi landene står uten fungerende infrastruktur for å kunne hindre spredningen.

Midtøsten er også preget av ekstrem rikdom vegg i vegg med dyp fattigdom, plutselig befinner alle seg, både i styrtrike Dubai og lutfattige Jemen, i samme båt.

Nå er det nesten glemt at dagsordenen i Midtøsten for bare noen uker siden var en helt annen: Den var preget av krigene i Syria, Libya og Jemen, protestene i Irak og Libanon, og ikke minst fredsforslaget til USAs president Donald Trump i Israel-Palestina-konflikten.

Koronaviruset truer nå en region som sliter med å finne ut av hvordan man kan leve sammen.

– Kanskje vil det tvinge oss alle til å samarbeide, sa en israelsk radiojournalist nylig på tampen av et nyhetsinnslag. Israel er omgitt av krigsmarkene i Syria i nord og nødlidende Hamas-styrte Gaza i sør, og ingen høye murer vil kunne hindre en trussel av denne typen.

Frykt

Israel har et velfungerende helsevesen, men koronaviruset har for lengst bitt seg fast: Det startet med at en gruppe pilegrimer fra Sør-Korea nylig reiste rundt i Det hellige landet, uvitende om at de var smittet før de kom. Nå kan israelere se på kart i avisene hvilke steder gruppen besøkte. De besøkte også et turistmål like ved hjemmet til Dagsavisens undertegnede. Mange foreldre på barnas skole er ikke mindre enn livredde.

– Hvis noen av oss, barn eller foreldre, var i nærheten av den koreanske gruppen, så MÅ de si i fra til oss andre, skrev en mor på en WhatsApp-gruppe til alle andre foreldre.

– Noen av oss har svake immunforsvar, og dette kan bli farlig for oss alle, fortsatte hun.

Koronasmitten i Israel kommer bare dager før det skal holdes valg i Israel mandag.

Frykter valgpåvirkning

Statsminister Benjamin Netanyahu har sluttet å håndhilse på velgere mens han reiser landet rundt. Mange frykter også at falske rapporter om lokale spredninger vil kunne avgjøre det tette løpet mellom partiene om makten i landet: Israel er et splittet land, og de fleste i for eksempel Tel Aviv-området er langt mer venstreorienterte enn periferien i landet. Frykten er at falske rapporter på Facebook kan få folk til å kvie seg for å gå til valglokalene.

Viruset hindre allerede regjeringsarbeidet. Forsvarsminister Naftali Bennett får ikke lenger lov til å delta i regjeringsmøtene i Jerusalem ettersom hans datter akkurat er kommet hjem fra Thailand og er i karantene hjemme.

I går snakket Dagsavisen med en lege som tilfeldigvis har en bekjent høyt oppe i det israelske helsedepartementet. Hun ble gitt et helt annet bilde enn det folk flest blir foreskrevet.

– Myndighetene forventer faktisk en epidemi, sa hun, men la også til: – Men det er ikke sååå mange som vil dø.

Hun understreket også en uventet «fordel» med de mange ikke-folkevalgte regimene rundt om kring i regionen.

– Paradoksalt nok kan kanskje diktatoriske regimer tvinge gjennom isolasjon og karantene langt bedre enn demokratier.