Den engelske sangeren, musikeren, låtskriveren og skuespilleren Samuel Fender ble den første av en rekke til å opptre i det som skal være en serie av konserter med sosial distanse, skriver BBC News. Fender opptredde i Gosforth Park, en park i Newcastle.

Fans i grupper på opptil fem personer ser showet fra 500 separate soner på det promotørene sier er verdens første sosialt distanserte koronakonsert. Publikum bruker munnbind når de gikk rundt på stedet og kjøpte drinker.

Utsolgt på få minutter

Med støtte fra livebandet sitt, framførte Fender sanger fra sitt populære debutalbum Hypersonic Missiles. I 2018 vant han Brits Critics Choice-pris.

Komikerne Jimmy Carr og Bill Bailey skal også opptre på den midlertidige arenaen.

– Vi er glade for å kunne bidra med å bringe live musikkbegivenheter tilbake, nå som vi begynner å komme oss ut av lockdown, sier markedsdirektør i Virgin Mney, Helen Page, til BBC.

– Nytter ikke med slik kreativitet i Norge

Daglig leder for Norske konsertarrangører, Tone Østerdal, har allerede bitt seg merke i den kreative konsertløsningen i Newcastle. Hun tror likevel ikke det vil være mulig å gjennomføre i Norge, så lenge grensen for konserter fortsatt ligger på 200 personer.

– Newcastle viser et artig eksempel på hvordan man kan løse det, men med en grense på 200 personer nytter det ikke med den typen kreativitet eller gode løsninger. Vi er stuck med at mesteparten av bransjen er stengt ned uansett, sier Østerdal til Dagsavisen.

Hun tviler ikke på at det kommer til å komme kreative løsninger på konserter framover, men for konsertarrangører som er vant til å ha publikum 500, 1000 og oppover, er ikke 200 nok for å gjøre konserten økonomisk bærekraftig, forklarer hun.

