Den etiopiske hæren hevder å ha kontroll over Mekele

Sjefen for den etiopiske generalstaben, Birhanu Jula, uttaler til etiopisk kringkasting lørdag at hæren har kontroll over byen. Etiopias statsminister Abiy Ahmed sa i en separat uttalelse tidligere på dagen at hæren hadde tatt seg inn i Mekele.

– Vi har vært i stand til å gå inn i Mekele uten at sivile er blitt mål, sa han.

Lørdag kom de første meldingene om at det ventede angrepet på byen med rundt en halv million innbyggere var i gang. Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) har så langt kontrollert Mekele og Tigray-provinsen.

Området er stengt for utenomverdenen og telekommunikasjonslinjene er sperret. Få uavhengige rapporter kommer ut, og det er vanskelig å få bekreftet meldinger om situasjonen.

