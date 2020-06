Demonstrasjonene økte i styrke. Så bestemte Lego seg – reklamen for Det hvite hus i Lego må bort

«I lys av de senere tiders hendelser, ber vi om at markedsføringen av følgende byggesett stoppes snarest», skrev Lego til sine internett-forhandlere. På lista sto over tretti ulike byggesett, inkludert politistasjoner, andre politiscener, og altså selveste Det hvite hus, som er del av Legos arkitekturserie sammen med andre kjente byggverk fra hele verden.

«De senere tiders hendelser» er åpanbart demonstrasjonene som har pågått siden 25. mai, etter at en hvit politimann drepte svarte George Floyd i Minneapolis. Demonstrasjonene finner sted i alle amerikanske storbyer, inkludert utenfor presidentboligen og -arbeidskontoret Det hvite hus i Washington DC.

«Byggesettene på lista er fremdeles til salgs. Målet med e-posten var å unngå markedsføring et utvalg Lego-produkter på nettsidene sine. Vi har også stoppet all markedsføring av disse gjennom våre egne kanaler tidligere denne uka, som svar på de tragiske hendelsene i USA», er e-post-svaret en ikke navngitt talsperson for Lego er sitert på hos den amerikanske TV-kanalen CNBC.

