Jacob Blake ble skutt i ryggen av politiet søndag og er alvorlig skadd. Blakes advokat, Ben Crump, sier 29-åringens tre sønner var i bilen da han ble skutt.

Hendelsen utløste samme dag demonstrasjoner i byen Kenosha, om lag 50 kilometer sør for Milwaukee. Noen demonstranter kastet steiner og satte fyr på biler.

Mandag kveld var det nye sammenstøt mellom demonstrantene og politiet, som brukte tåregass for å spre folk.

Guvernør Tony Evers i Wisconsin ber demonstrantene om å avstå fra voldsbruk og ødeleggelser og sier at 125 soldater fra nasjonalgarden kommer til å være i byen for å beskytte «kritisk infrastruktur». Samtidig blir det innført portforbud i deler av Kenosha for andre natt på rad.

Like før portforbudet tredde i kraft klokken 20 lokal tid, samlet en gruppe seg utenfor tinghuset i byen. Noen av dem kastet vannflasker og andre gjenstander mot politiet, som hadde stilt seg opp ved inngangen til tinghuset.

Politiet brukte tåregass for å spre demonstrantene om lag en halvtime etter at portforbudet hadde tredd i kraft, men ikke alle demonstrantene forlot stedet.

Demonstrasjoner mot politiet har også startet i New York.

