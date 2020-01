Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars deltok mellom 700 og 1.000 personer i demonstrasjonen.

Demonstrantene ropte slagord mot myndighetene. Enkelte rev også i stykker bilder av Qasem Soleimani, den iranske generalen som ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar. Ifølge Fars ropte demostrantene at landets øverste leder Ayatollah Ali Khamenei måtte gå av.

Flere tok også til gatene i Teheran for å minnes ofrene som ble drept av en iransk rakett. Foto: AFP

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det er uvanlig for det iranske nyhetsbyået å publisere informasjon om regjeringskritiske demonastrasjoner, fordi de er ansett for å være svært lojale mot Irans mektige revolusjonsgarde, skriver The Guardian.

Lørdag ettermiddag var det også demonstrasjoner i flere byer mot å starte krig mot Iran. I London skal flere hundre skal ha møtt opp, og blant dem var Labour-lederen Jeremy Corbyn, skriver avisen.

#NoWarOnIran protesters gathering in Trafalgar Square. Other protests taking place in Chesterfield, Manchester, Newcastle, Liverpool and Bristol today. Many more are planned. Thank you to you all. Let's rebuild our movement, get the troops out of Iraq and stop a war on Iran. pic.twitter.com/js7rbwgBli