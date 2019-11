Onsdag var den sjuende dagen på rad med protester i Colombia. Det var også den andre nasjonale streiken på under ei uke, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Motstand mot økonomiske reformer, deriblant en angivelig heving av pensjonsalderen og kutt i minstelønna for unge mennesker, er blant sakene som har samlet demonstrantene. Også kamp mot korrupsjon, politivold og drap på menneskerettsaktivister og urfolksledere har trukket flere tusen ut i gatene.

Mange av dem krever i tillegg at den høyreorienterte presidenten Ivan Duque trekker seg.

Les også: Et kontinent i uro – protester og kuppanklager i Latin-Amerika

Mintes 18-åring

Fagforeninger, studenter, bondeorganisasjoner og urfolksgrupper er blant dem som har mobilisert til markeringene. Onsdag mintes demonstrantene 18 år gamle Dilan Cruz.

Han døde mandag, to dager etter at han ble skadd i en demonstrasjon. Det er antatt at han ble truffet i hodet av en sjokkgranat som politiet kastet.

Et banner av den drepte 18-åringen Dilan Cruz under en protest i forbindelse med onsdagens streik i Bogota. Foto: Juan Barreto/NTB scanpix

– Det kunne vært hvem som helst av oss, sier 20 år gamle Benjamin Calderon til TV-kanalen Al Jazeera.

– Ingenting har endret seg siden protestene startet. Streiken må fortsette til vi er hørt og kravene våre er møtt, fortsetter han.

Så lenge myndighetene ikke gir noen innrømmelser, lover mange demonstranter å fortsette protestene.

– Det er lenge siden Colombia har demonstrert så mange dager på rad. Colombianere sier «nok er nok», og vi skal fortsette, sier 19 år gamle Sebastian Osorio til kanalen.

Utkommandert

Demonstrasjonene startet forrige uke, da rundt 250.000 mennesker deltok i markeringer i flere byer. Politiet hadde på forhånd utkommandert 170.000 politifolk for å hindre uro.

Protestene var hovedsakelig fredelige, men noen steder endte det med sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Fire mennesker har så langt mistet livet, og rundt 500 har blitt skadd.

Les også: Gnistene som startet en protestbevegelse

Protestbølge

Duque har startet nasjonale samtaler i forsøk på å roe protestene. Han har lovet dialog for å ta tak i økonomisk ulikhet, korrupsjon, utdanning, klima og en rekke andre saker.

Treig implementering av fredsavtalen med geriljagruppa FARC er en annen årsak til flere måneder med spenninger i Colombia.

Urfolksflagget «whipala» holdes oppe under markeringen i Bogota. Foto: Carlos Jasso/NTB scanpix

Det er imidlertid ikke bare der det ulmer om dagen. En protestbølge har satt sitt preg på Hongkong, Iran, Bolivia, Chile, Libanon, Irak, Guinea og Haiti de seineste månedene.

De regjeringskritiske demonstrasjonene er utløst av ulike grunner, men et fellestrekk er at unge og kvinner spiller en viktig rolle, ifølge NTB.

Les også: – Du må se på det han har gjort. Han satte Bolivia på kartet. Men noen folk setter ikke pris på det