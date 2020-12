Det forklarer Ocasio-Cortez (31) i et oppsiktsvekkende intervju med The Intercept. Kongressmedlemmet fra New York mener den progressive fløyen i det demokratiske partiet må ta over posisjonene til Nancy Pelosi (80) og Chuck Schumer (70) på sikt.

– Jeg tror vi trenger nytt lederskap i det demokratiske partiet, sier Ocasio-Cortez rett ut til The Intercept.

Pelosi ble gjenvalgt som speaker, kongressens mektigste posisjon, i november.

Den progressive politikeren sparer ikke på kruttet i sin kritikk av demokratenes ledere. Hun mener blant annet Schumer og Pelosi har brukt åresvis på maktkonsentrasjon uten å legge til rette for nye talenter:

– Mye av dette handler ikke bare om disse to personlighetene (Pelosi og Schumer. Journ.anm.), men også om de strukturelle endringene disse to har ført med seg med sitt lederskap, sier Ocasio-Cortez i intervjuet.

Les også: Buttigieg blir Bidens transportminister – milepæl for amerikanske homofile

Ocasio-Cortez mener både demokratene og republikanerne er skyldige i prosesser som har ført til at enkeltrepresentanter har mindre individuell makt enn tidligere. Ocasio-Cortez, som ga sin støtte til Vermont-senator Bernie Sanders under demokratenes nominasjonskamp til presidentvalget, er eksplisitt i sitt ønske om å dra det demokratiske partiet til venstre politisk i saker som offentlig helsevesen, minoriteters rettigheter og miljøpolitikk.

På Twitter gjentar Ocasio-Cortez sin mening, men påpeker at hun har sagt og ment det samme i to år.

Yep, journalists have asked me (and others!) this same question for two years and I’ve answered the same way almost every time but for some reason today it’s “news.” (It’s not news)



I am however guilty of the cardinal political sin of clearly answering a journalists’ question https://t.co/N3gXFC6c0e