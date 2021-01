Demokratene vil tiltale Trump for å oppildne til opprør

Demokratenes forslag til riksrettstiltale ble lagt fram da Representantenes hus formelt åpnet sitt møte mandag.

Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntret til opprør, med henvisning til presidentenes uttalelser i forkant av stormingen av Kongressen forrige uke.

Tiltalen ble lagt fram rett etter at Republikanerne hadde blokkert et første forsøk på å få vedtatt en resolusjon der visepresident Mike Pence blir bedt om å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget.

Tillegget åpner for at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene avsetter presidenten ved å erklære at han er uskikket til å utføre sine oppgaver.

