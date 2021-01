En rekke amerikanske medier har utpekt Warnock til seierherre over senator Kelly Loeffler med 50,5 prosent mot 49,5 prosent når det gjenstår å telle opp rundt 2 prosent av stemmene.

I det andre valget har demokraten Jon Ossoff begynt å dra ifra senator David Perdue og leder med 50,11 prosent mot 49,89 prosent.

Det viste oversikten fra New York Times ved 8.30-tiden norsk tid.

Med sin seier blir Warnock den første svarte senatoren fra Georgia noensinne og den første demokratiske senatoren fra den tradisjonelt republikanske sørstaten på flere tiår.

Spennende opptelling

I starten av opptellingen var det knapp demokratisk ledelse, men noen timer senere var situasjonen snudd. Utover natten halte imidlertid demokratene innpå da flere stemmer kom inn fra overveiende demokratiske fylker.

Over 3 millioner stemmer var avlagt som forhånds- og poststemmer før tirsdagens valg, som blir avgjørende for Joe Bidens samarbeid med Senatet.

Demokratene trenger seier i begge valg for å få knappest mulig kontroll i Senatet, med 50 mot 50 senatorer, mens Republikanerne bare må beholde det ene mandatet.

Demokratiske fylker

Ifølge den ansvarlige for delstatens valgsystem, republikaneren Gabriel Sterling, ser det ut til at mesteparten av stemmesedlene som ennå ikke er talt opp, er fra fylket DeKalb, som i hovedsak pleier å stemme demokratisk. Fylket utgjør deler av Atlantas forsteder og omfatter over 700.000 innbyggere.

Warnock har allerede holdt en tale som New York Times tolker som en seierstale, der han takker velgerne i Georgia og lover at han skal jobbe for alle, enten de har stemt for ham eller for Loeffler.

Republikanerne ser imidlertid ut til å miste håpet, siden det er begynt å bli tomt i lokalet i Atlanta der det var planlagt seiersfest.

Godt svart frammøte

Demokratene tjener på et svært godt frammøte blant svarte velgere, og begge demokratene har fått en enda større andel av stemmene enn Joe Biden fikk i presidentvalget.

Særlig Warnock har fordel av det store afroamerikanske frammøtet, og han drar med seg unge, jødiske dokumentarfilmmakeren Ossoff, som blant annet har arbeidet i staben til den avdøde borgerrettskjempen John Lewis i Kongressen.

Med en seiersmargin på 1 prosent slipper Warnock automatisk omtelling. Bare hvis marginen er under 0,5 prosentpoeng, blir det i henhold til Georgias valglover omtelling.

Warnock skal fullføre de to årene av mandatet som Loeffler ble utpekt til da senator Johnny Isakson trakk seg av helsegrunner i fjor vår. Han må dermed stille til gjenvalg i 2022.

Den som vinner det regulære valget mellom Perdue og Ossoff, får en normal seksårsperiode.

