Anklagepunktene ble tirsdag offentliggjort av Demokratene i Representantenes hus, der partiet har flertall. I neste uke blir det trolig avstemning, og Donald Trump kan dermed bli den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett.

– Presidenten vår har maksimal offentlig tillit. Når han svikter den tilliten og setter seg selv foran landet, setter han grunnloven i fare, han setter demokratiet i fare og han setter vår nasjonale sikkerhet i fare, sa lederen i justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerry Nadler da han kunngjorde anklagepunktene.

– Neste valg er i fare, det er derfor vi må handle nå, la Nadler til.

Politisk galskap

Reaksjonen fra president Donald Trump lot ikke vente på seg.

– Det er politisk galskap å stille for riksrett en president som til de grader har levert resultater, som kanskje har sørget for den sterkeste økonomien i landets historie, som har vært en av de mest vellykkede presidentene noensinne, og som aller viktigst ikke har gjort NOE galt, tvitrer han.

Også Det hvite hus kom med en uttalelse:

«President Trump forventer en fullstendig renvaskelse», melder MSNBC.

De hevder samtidig at beskyldningene er fullstendig grunnløse.

Den endelige tiltalen mot Trump er det lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, som til slutt skal utforme. Hun er under press fra partikollegaer som anklager Trump for en lang rekke brudd på grunnloven, i tillegg til de to anklagepunktene som ble kjent tirsdag.

Republikanernes leder i representantenes hus, Kevin McCarthy, sa tirsdag at hele riksrettsprosessen er et forsøk på å avsette en lovlig valgt president. En prosess som han mener har pågått siden Trump vant valget i 2016.

– Allerede da han ble innsverget var det demokrater som sa de ville avsette han, sa McCarthy i en kringkastet pressekonferanse hos blant andre MSNBC.

– Det er enkelt å forsvare denne presidenten, for han har ikke gjort noe galt, sa McCarthy.

Ikke noe valg

Adam Schiff, demokraten som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus og som har ledet granskingen av presidenten, understreket at «Trumps vedvarende maktmisbruk» ikke gir de folkevalgte noe annet valg enn å stille ham for riksrett.

– Bevisene for presidentens oppførsel er overveldende og ubestridte, sa Schiff.

Ukraina og Russland

Begge de to anklagepunktene knyttes til Trumps angivelige forsøk på å presse Ukraina til å granske tidligere visepresident Joe Biden, som ligger an til å bli demokratenes kandidat i neste års presidentvalg.

Flere demokrater mener også at den såkalte Mueller-rapporten som anklager Russland for å ha hjulpet Trump til makten, og presidenten for å ha hindret den påfølgende granskingen, bør inngå i en riksrettssak.

Fakta om riksrettsgranskingen mot Donald Trump

* 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

* Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

* Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

* Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

* Trump nekter for å ha gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.

* 24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett.

* 10. desember offentliggjorde demokratene i Representantenes hus to anklagepunkter mot Trump – maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen. (NTB)

Fakta om amerikansk riksrett

* Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har som oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

* USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

* Med et simpelt flertall kan Representantenes hus sørge for tiltale mot en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset.

* Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet.

* I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen.

* I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med forholdet til Monica Lewinsky mens hun var praktikant i Det hvite hus.

* USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet. (NTB)