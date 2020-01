De satte verdensrekord i treplanting. Under tre måneder senere er 9 av 10 trær døde

Den 11. november i fjor feiret Tyrkias myndigheter «Nasjonal skogdag», ved å plante over 11 millioner ungtrær fordelt på mer enn 2000 steder i landet. De 303.150 ungtrærne de plantet i byen Corum, var nok til å sikre det tyrkiske treplantingsprogrammet verdensrekord i treplanting.

Under tre måneder senere er imidlertid rundt nitti prosent av plantene døde, melder interesseforeningen for tyrkiske jord- og skogbrukere ifølge avisa The Guardian. Det tilsvarer rundt 9,9 millioner av de opprinnelige 11 millioner trærne.

Grunnen skal være mangel på vann. Dessuten at ungtrærne ble plantet på feil tidspunkt og av folk som ikke var eksperter på treplanting, sier Sükrü Durmus i skogbruksforeningen til The Guardian.

Tyrkiske myndigheter hevder på sin side at «per i dag er 95 prosent av ungtrærne i live, og vokser fint».

Det får jord- og skogbrukerforeningen til å stusse. «Til og med til vanlig er suksessraten for plantede ungtrær rundt 65 til 70 prosent, så 95 prosent stemmer i hvert fall ikke, sier Durmus til The Guardian.