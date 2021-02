De første demonstrasjonene i Myanmar mot militærkuppet

De siste dagene har det vært en rekke demonstrasjoner mot militærkuppet i flere av nabolandene.

Torsdag ble det også for første gang arrangert en slik demonstrasjon i Myanmar, nærmere bestemt i byen Mandalay. Direktesendinger fra TV-kanalen Mizzima viste en gruppe unge demonstranter med megafoner utenfor et av byens universiteter.

Demonstrantene krevde at den folkevalgte regjeringen blir gjeninnsatt. Flere demonstranter skal ha blitt pågrepet. Siden militærkuppet mandag har nær 150 personer blitt pågrepet, ifølge den Thailand-baserte menneskerettighetsgruppen AAPP.

Folk i Myanmar har protestert i det stille denne uken, både i form av å tute med biler, samt å klappe i gatene.

Militæret i Myanmar hevdet mandag de har grepet makten fordi høstens valg var preget av utbredt valgfusk, og avsatte regjeringssjef og tidligere Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. Etter kuppet mandag ble mobilnettet delvis stengt ned og natt til torsdag ble Facebook-tilgangen midlertidig stengt.

Ifølge NetBlocks, som holder øye med avbrudd i nettjenester verden over, var også andre Facebook-eide tjenester som Instagram og Whatsapp nede i Myanmar.

Likevel er videoer fra demonstrasjoner i Myanmar blitt spredt i sosiale medier, og videoen under viser antatte sivile som demonstrerer fra balkonger og i gatene. Videoen viser demonstranter som synger og slår med grytelokk på balkonger.

– Det er veldig stor grunn til bekymring nå. Jeg tror ikke det vil bli en ryddig lov- og ordensprosess. Hvis det blir folkelig mobilisering, vil militæret ta tilbake sine maktmidler, og da kan man få en eskalerende situasjon, uttalte Myanmar-kjenner og professor Kristian Stokke til Dagsavisen mandag.

Videoer av demonstrasjoner spres i sosiale medier, hvor det skrives at sangen som synges er en revolusjonær sang.

#Myanmar people banging pots and singing a revolutionary anthem in Yangon, protesting against the military coup. Feb3,20121. Credit: Min Kaung Han Facebook live #coup #myanmarcoup #CivilDisobedienceMovement #Myanmar #SaveMyamar #Tatmadaw #Burma #BurmaCoup pic.twitter.com/JT5qVB5o1t