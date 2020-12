Danmarks Radio: Danmark og Sverige ofre for amerikansk spionasje

Det er Danmarks Radio som har snakket med kilder som er fortrolige med en serie hemmelige rapporter fra en anonym varsler i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det dreier seg om bruk av et samarbeid mellom FE og den amerikanske etterretningstjenesten NSA, som sammen overvåket trafikk gjennom internettkabler som går gjennom Danmark. Kildene DR har snakket med nevner blant annet to danske departementer, samt forsvarsbedriften Terma i Danmark, som mål for NSA. Terma leverer blant annet komponenter til det amerikanske jagerflyet F-35, som både Danmark og Norge har kjøpt.

I tillegg har NSA spionert på trafikk som angår det felleseuropeiske kampflyprosjektet Eurofighter, og det svenske JAS Gripen, som produseres av Saab.

Pressesekretæren til Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist opplyser til nyhetsbyrået TT at han ikke vil kommentere saken, ettersom det dreier seg om anonyme kilder. Heller ikke den danske forsvarsministeren Trine Bramsen har kommentert saken hittil.

