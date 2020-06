Grensene åpnes for turister fra de tre landene den 15. juni.

I første omgang hadde regjeringen lagt opp til at de kunne komme til Danmark hvis de eide et sommerhus, hadde kjæreste i landet eller hvis de skulle overnatte minst seks netter – utenfor København og Frederiksberg.

Nå åpnes det imidlertid også for overnattinger i hovedstaden. Regjeringen har endret syn etter press fra partiene Venstre og Radikale Venstre, melder dansk TV2.

– Det gir ikke mening hvis vi sier til turistene at de gjerne må komme til Danmark, men bare ikke til hovedstaden. De kan være der om dagen, men må overnatte et annet sted, sa Tommy Ahlers i danske Venstre tidligere fredag.

Kritikk

Hækkerup sier beslutningen er tatt på grunn av kritikken som er kommet og utviklingen de siste 14 dagene. Også reiselivsbransjen har kritisert regjeringens tidligere forslag.

De Radikales politiske leder Morten Østergaard kaller kursendringen en seier for sunn fornuft.

– Det var en urimelig byrde for hotellene i København og på Frederiksberg at de ikke kunne delta i gjenåpningen for turister, sier han.