Danmarks justisminister åpner for ny gransking av Scandinavian Star-brannen

159 mennesker mistet livet i brannen om bord i Scandinavian Star natt til 7. april 1990. Skipet var på vei fra Oslo til Frederikshavn. Det er flere ubesvarte spørsmål i saken, mener etterlatte og uavhengige granskere.

– Det er snakk om en tragisk og forferdelig sak, som vi skylder de etterlatte å komme til bunns i. Om det kan være relevant å undersøke elementer i saken, er jeg derfor åpen for å drøfte det med Folketingets partier, sier Hækkerup, som er justisminister for Socialdemokratiet.

Advarer mot falske forhåpninger

Han var torsdag i møter med justiskomiteen i den danske nasjonalforsamlingen om temaet.

– Men vi skal være forsiktige med ikke å skape falske forhåpninger, sier justisministeren.

Skipets kaptein og rederiets eier og direktør ble dømt etter brannen, og saken er seinere blitt gransket flere ganger. I 2017 var støttegruppen for de etterlatte svært kritiske til Stortingets siste rapport om saken.

– Viktig med bred gransking

Nå er støttegruppen svært fornøyd med at det går mot en ny gransking i det danske Folketinget.

– Det er viktig fordi vesentlige temaer og undersøkelser ble utelatt ved gjenopptakelse av etterforskning og gransking i Norge i 2014-2017, sier talsmann for støttegruppa, Jan Harsem, i en kommentar sendt til NTB.

I et innlegg på støttegruppens private Facebook-gruppe skriver han at det er særlig viktig at det legges opp til en bred gransking, som ikke er avgrenset til å avdekke straffbare forhold som kan være foreldet.

– Får granskingen derimot et slikt reelt mandat og gjennomføringskraft- og vilje, som ministeren nettopp uttrykte, så kan det håpes at det kan bli et grunnlag for senere politietterforskning, skriver Harsem.

