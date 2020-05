– Nå er det to større forsøk som indikerer at det kan være en risiko ved å gi hydroksyklorokin. Det er helt klart et faresignal som vi er oppmerksomme på. Hvis det fortsetter å komme slike studier eller signaler, kan det godt hende at vi bestemmer oss for å stanse, sier professor og overlege Thomas Benfield ved Hvidovre Hospital.

Han konstaterer imidlertid at de «ikke er der ennå».

En undersøkelse som omfattet 96.000 pasienter ble fredag offentliggjort i forskningstidsskriftet The Lancet. Den tar for seg bruk av hydroksyklorokin og klorokin mot covid-19. Konklusjonen var at medisinene ikke hjelper pasienter som er smittet av koronaviruset.

– I stedet tyder funnene på at det er forbundet med økt risiko for alvorlige hjerteproblemer og økt dødsrisiko, sier hovedforfatteren Mandeep Mehra, administrerende direktør ved Brigham and Women's Hospital Center for Advanced Heart Disease i Boston.