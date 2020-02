Dagmar (53) spilte fiolin mens hun ble hjerneoperert

Her ser du Dagmar Turner spille mens hun blir operert. Saken fortsetter under videoen.

Dagmar Turner har spilt fiolin siden hun var 10 år og musikk har vært hennes store lidenskap gjennom livet.

53-åringen kommer fra Isle of Wight og har spilt i øyas symfoniorkester i en årrekke.

Etter et anfall i 2013, ble det oppdaget en stor svulst i hjernen til Turner. Hun fikk strålebehandling og svulsten ble holdt i sjakk.

Les også: Rike briter i glasshus lei av å bli kikket på av museumsgjester

Men i fjor begynte den å vokse og det ble besluttet at svulsten måtte opereres vekk.

Turner var livredd for at hun skulle miste evnen til å spille etter operasjonen og fortalte hvor mye musikken betydde for henne. Hjernekirurg Keyoumars Ashkan og helsepersonalet ved Kings’s College Hospital i London ville derfor gjøre alt de kunne for at det ikke skulle skje.

De sto foran en vanskelig oppgave fordi svulsten som skulle fjernes, lå rett ved senteret i hjernen som kontrollerer finmotorikken i venstre hånd.

Før operasjonen hadde helsepersonalet identifisert hvilke områder av hjernen som er aktive når hun spiller og hvilke deler som kontrollerer språk og bevegelse.

Les også: Trump brukte Air Force One for å sanke stemmer. Så oppdaget folk bildejuks

Under operasjonen vekket de Turner og hun begynte å spille. Det ble gjort for at kirurgene skulle være sikre på at de ikke skadet området av hjernen som kontrollerer håndbevegelsene.

Kirurgene klarte å fjerne 90 prosent av svulsten, samtidig som hennes venstre hånd fungerte til fulle.

Tre dager etter operasjonen var Turner frisk nok til å reise hjem til sønnen og mannen, og nå håper hun å være på plass i orkesteret igjen om ikke lenge.