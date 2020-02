De siste dagene har coronaviruset spredt seg i Nord-Italia. Til sammen skal 283 mennesker nå være smittet. Seks mennesker er bekreftet døde som følge av viruset til nå, det melder det italienske kringkasteren RAI.

Viruset skal også ha spredt seg sørover i landet. Det skal ha blitt påvist virussmitte hos personer både i Palermo og Firenze, opplyser RAI.

Ines Zander, journalist i Dagsavisen, har feriert i en liten landsby i Toscana den siste uken. Når Dagsavisen kontakter Zander er hun på Leonardo Da Vinci internasjonale lufthavn i Roma, på vei hjem til Norge.

– Dette er første gangen jeg har sett så mange mennesker med ansiktsmasker her. Tidligere har det vært noen turister med masker, men ikke sånn som nå. Folk som jobber her har også masker, enten på seg eller hengende ved siden av uniformen, sier Zander.

En rekke innenriks- og utenriksavganger er kansellert, men i følge Zander skal de ansatte ved barene på flyplassen ha sagt at antall reisende ikke synes å være nevneverdig færre.

Saken fortsetter under bildet.

En rekke avganger er kansellert på Leonardo Da Vinci internasjonale lufthavn i Roma. Foto: Ines Zander

Ble skannet

Ved ankomst i Italia forrige uke ble Zander og medpassasjerene skannet av helsepersonell på flyplassen. Dette skal italienske myndigheter ha bekreftet var varmesensorer for å sjekke temperaturen til ankomne passasjerer, ifølge thelocal.it

– Vi sto i kø og fikk beskjed om å ta av oss brillene før vi ble skannet, sier Zander.

Zander har ikke merket noe til panikk under oppholdet i Toscana, men spredningen av viruset har ikke gått folk hus forbi.

– Selv i en liten landsby i Toscana følger folk med. Vi var på en liten restaurant. Der var det en laptop som sto åpen med en nyhetssak om corona. Man tenker jo at man ikke skal få panikk, men samtidig må man følge med. Vi har lest om byer i Nord-Italia hvor supermarkeder har blitt tømt. Vi reiser i dag, som planlagt, men det gjør ikke oss noe å reise nå, for å si det sånn, sier Zander, som tror den plutselige spredningen har kommet litt overraskende på folk.

Les også: WHO: Verden må forberede seg på en pandemi

Myndighetenes råd til reisende

Italienske myndigheter har utstedt en rekke sikkerhethetsanmodninger for å opplyse reisende om smittefarene og forholdstiltak en kan benytte seg av. Nettsidene til italienske flyplasser har nå ti råd fra det italienske helsedepartementet.

Noen av disse er: Vask hendene dine ofte. Unngå kontakt med individer som opplever pustevansker. Ikke ta antibiotika uten legeresept. Unngå å ta på øyne, nese eller munn. Benytt deg av maske bare dersom du mistenker at du er syk eller tar vare på noen andre som er syke.

Begrensninger i Nord-Italia

Den største påviste spredningen av coronaviruset finner sted lenger nord i Italia. I Lombardia og Veneto lever nå over 50.000 mennesker under strenge restriksjoner for bevegelsesfrihet, i følge NTB.

Spredningen av viruset har også ført til at arrangementer og offentlige rom er stengt. NTB opplyser om at finansmarkedet og moteuken i Milano, samt flere fotballkamper i Serie-A, blir rammet av restriksjonene.

Politiet og hæren har fått beskjed om å gripe inn dersom folk forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene, skriver NTB i sin nyhetsmelding.

Les også: Drastiske tiltak mot virus-spredning i Italia