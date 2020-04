– Landet har ingen registrerte koronavirus-tilfeller fra tidligere, og alle de gjenværende testresultatene som nå er klare, er negative, sa statsminister Henry Puna da han erklærte landet koronafritt fredag kveld.

Cookøyene ligger rundt 3.200 kilometer nordøst for New Zealands hovedstad Wellington. Øynasjonen, som består av 15 øyer og har rundt 17.000 innbyggere, er selvstyrt, men tilknyttet New Zealand.

Rundt 15 land har ennå ikke meldt om tilfeller av koronavirus. Ti av dem er i Stillehavsregionen.

