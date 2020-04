Støtteerklæringen fra Clinton, som har vært partiets første kvinnelige presidentkandidat, kom tirsdag ettermiddag.

– Jeg ønsker å slutte meg til de mange som har gitt sin støtte til deg i kampen for å bli vår president, sa Clinton under en direktesendt videosamtale med Biden.

– En ekte president

Hun føyer seg dermed inn i rekken av profilerte demokrater som stiller seg bak den tidligere visepresidenten.

Fra før har Bidens tidligere sjef i Det hvite hus, Barack Obama, stilt seg bak sin stedfortreder. Det gjelder også Representantenes hus' leder Nancy Pelosi, senator Elizabeth Warren, tidligere presidentkandidat Al Gore og en av Bidens fremste motstandere i nominasjonskampen, Bernie Sanders.

– Jeg skulle ønske du var president her og nå, sa den tidligere førstedamen og utenriksministeren til Biden.

– Tenk på hva det ville bety hvis vi hadde hatt en ekte president og ikke bare noen som leker president på TV. Biden har forberedt seg på dette hele livet. Dette er tiden for at vi trenger en leder, en president som Joe Biden, sa Clinton. (NTB)