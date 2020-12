– For å være ærlig har måten presidentens advokater har opptrådt, vært en nasjonal flause, sa Christie til TV-kanalen ABC søndag.

Christie viser til at Trump-kampanjen ofte fremmer påstander om valgfusk «utenfor rettssalen» men at de ikke fører bevis for retten.

– Valg har konsekvenser

Kampanjen har rettet en rekke søksmål i flere vippestater, med krav om stans i opptelling eller avvising av stemmer, med mål om å endre valgutfallet.

Christie, som tidligere har vært guvernør i New Jersey, har lenge vært en av Trumps allierte og hjalp ham blant annet med forberedelser før debattene mot utfordrer Joe Biden i høst.

– Jeg har vært en av presidentens støttespillere. Jeg har stemt på ham to ganger. Men valg har konsekvenser, og vi kan ikke fortsette å late som at det skjedde noe her som ikke skjedde, sa Christie.

Tar avstand fra advokat

Samtidig sier nå Trump-kampanjen at advokaten Sidney Powell, som på en pressekonferanse i Trump-regi fremmet påstander om utbredt valgfusk, ikke jobber for presidenten.

Sidney Powell arbeider som advokat på egen hånd og er ikke en del av advokat-teamet til Trump-kampanjen, sier Rudy Giuliani og Jenna Ellis, som begge jobber for presidenten, i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Uttalelsen kommer dagen etter at en føderal dommer avviste et søksmål fra Trump-kampanjen som forsøkte å stanse godkjenningen av valgresultatet i Pennsylvania.

Refererte til Powell som sin advokat

I en skarp kjennelse avviste dommeren fullstendig påstanden om utbredt juks med forhåndsstemmer.

Trump refererte til Powell som en av sine advokater i en Twitter-melding 14. november.

Hun deltok også under en halvannen time lang pressekonferanse torsdag der Giuliani og andre medlemmer av Trumps team av advokater fremmet påstander om at finansmannen George Soros, regjeringen i Kina og den avdøde diktatoren i Venezuela, Hugo Chávez, hadde rottet seg sammen med «skurker» blant Demokratene for å få Joe Biden valgt.

